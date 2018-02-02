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Глушаков: «В России нет расизма»

2 февраля 2018, 01:47
15

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков высказал свое отношение к проблеме расизма в нашей стране. Футболист считает, что эта тема раздувается извне.

«В России нет расизма. Наверное, это самое главное, что я могу сказать. А раздувается это, потому что кое-кто проиграл право провести чемпионат мира.

И вот от зависти все это идет: заявления о неготовности России к чемпионату мира, стараются сорвать, сбить нас с панталыку. Думаю, это не удастся.

У нас все на высоком уровне, подтверждение тому – Кубок конфедераций. Никто нигде про Россию не мог сказать ничего плохого. Все наши болельщики с радостью встречали любую команду.

Так что это просто слова в воздух. Не стоит даже обращать на них внимание. В вопросе расизма Россия чиста. Мы нормальные люди и никогда не думаем об этом.

У них там за границей, наверное, были проблемы с этим. Вот они и раздувают», – сказал игрок в интервью Sport24.

Ранее в расизме был обвинен клуб Глушакова.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Спартак Россия Глушаков Денис
Комментарии (15)
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Nerlinger
1517545511
Будет...
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Axe111
1517546280
В России нет футбола
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Дядя Серёжа
1517548738
Это как сказать, Ещё Ермак начал татар обижать. А может это не расизм, В Казани нормальный туризм?
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kykyi
1517553643
В России нет расизма, очень напомнило-В СССР нет секса. Мы что, люди или роботы, мы сделаны из другого теста?
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15112007
1517553729
Ага, и армян у нас черными не называют... В каждой стране есть проявления расизма, в каждой стране есть глупые, необразованные, невоспитанные люди. РФ не исключение
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momwig_
1517560701
Денис, это старость подходит? Не уподобляйся многим "ветеранам", на "склоне лет" решившим вдруг начать много говорить - хватит уже живых подтверждений, что мозг - не самый сильный мускул у футболистов. Оставь глубокие мысли тем, у кого получается, особенно - когда рядом с политикой. Не порть впечатление от себя :)
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dendiesel
1517562592
В целом по стране расизма нет, но есть отдельные личности или небольшая группа лиц, которая и портит всю картину, а иностранные журналисты цепляются за всякую мелочь, которую потом раздувают.......дай только повод втоптать в грязь Россию!
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VVM1964
1517570073
Господа , модераторы уже второй день ваш сайт работает через ж ... - ответы попадают не к адресату а летят куда " бог плюнет " .
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maygli
1517578370
Глушаков прав.Уж чего, а расизма в нашей стране никогда не было. Кто-нибудь может мне привести пример расизма в нашей стране? Многие тут путают расизм с шовинизмом и национализмом, а это не одно и тоже, вот так и возникают споры ни о чём.
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Чикомас
1517582006
Везде есть. И у них, и у нас. У меня была подруга в Бразилии, так она говорила-"запомни парень, самые плохие люди-негры. А самые плохие негры-бразильские...И чего ты на меня так смотришь???? Я-мулато! Му-ла-то!! Мулато-хорошие люди, как и белые. А негры-животные...А была кстати черная, ну почти как сапог...
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