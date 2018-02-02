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    Глушаков: «В России нет расизма»

    Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков высказал свое отношение к проблеме расизма в нашей стране. Футболист считает, что эта тема раздувается извне.

    «В России нет расизма. Наверное, это самое главное, что я могу сказать. А раздувается это, потому что кое-кто проиграл право провести чемпионат мира.

    И вот от зависти все это идет: заявления о неготовности России к чемпионату мира, стараются сорвать, сбить нас с панталыку. Думаю, это не удастся.

    У нас все на высоком уровне, подтверждение тому – Кубок конфедераций. Никто нигде про Россию не мог сказать ничего плохого. Все наши болельщики с радостью встречали любую команду.

    Так что это просто слова в воздух. Не стоит даже обращать на них внимание. В вопросе расизма Россия чиста. Мы нормальные люди и никогда не думаем об этом.

    У них там за границей, наверное, были проблемы с этим. Вот они и раздувают», – сказал игрок в интервью Sport24.

    Ранее в расизме был обвинен клуб Глушакова.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.02.2018 01:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 февраля 2018, 17:33

      Везде есть. И у них, и у нас. У меня была подруга в Бразилии, так она говорила-"запомни парень, самые плохие люди-негры. А самые плохие негры-бразильские...И чего ты на меня так смотришь???? Я-мулато! Му-ла-то!! Мулато-хорошие люди, как и белые. А негры-животные...А была кстати черная, ну почти как сапог...

      -1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 2 февраля 2018, 16:32

      Глушаков прав.Уж чего, а расизма в нашей стране никогда не было.
      Кто-нибудь может мне привести пример расизма в нашей стране?
      Многие тут путают расизм с шовинизмом и национализмом, а это не одно и тоже, вот так и возникают споры ни о чём.

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 2 февраля 2018, 12:09

      В целом по стране расизма нет, но есть отдельные личности или небольшая группа лиц, которая и портит всю картину, а иностранные журналисты цепляются за всякую мелочь, которую потом раздувают.......дай только повод втоптать в грязь Россию!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 2 февраля 2018, 11:38

      Денис, это старость подходит? Не уподобляйся многим "ветеранам", на "склоне лет" решившим вдруг начать много говорить - хватит уже живых подтверждений, что мозг - не самый сильный мускул у футболистов. Оставь глубокие мысли тем, у кого получается, особенно - когда рядом с политикой. Не порть впечатление от себя :)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1351

      15112007 2 февраля 2018, 09:42

      Ага, и армян у нас черными не называют...
      В каждой стране есть проявления расизма, в каждой стране есть глупые, необразованные, невоспитанные люди. РФ не исключение

      3
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      Рейтинг: +5873

      maygli > 15112007 2 февраля 2018, 16:50

      Первый раз слышу про армянскую расу... :)
      Может это проявление национализма или шовинизма?
      Причём тут расизм?

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli > 15112007 2 февраля 2018, 17:00

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      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 февраля 2018, 09:40

      В России нет расизма, очень напомнило-В СССР нет секса. Мы что, люди или роботы, мы сделаны из другого теста?

      5
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 2 февраля 2018, 08:18

      Это как сказать,
      Ещё Ермак начал татар обижать.
      А может это не расизм,
      В Казани нормальный туризм?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 2 февраля 2018, 07:38

      В России нет футбола

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 февраля 2018, 07:25

      Будет...

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 2 февраля 2018, 06:47

      К неграм у нас нормально относяться(уж не как в штатах), а вот к людям из средней азии может есть , но их на ЧМ не будет)

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