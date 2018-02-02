Глушаков: «В России нет расизма»

Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков высказал свое отношение к проблеме расизма в нашей стране. Футболист считает, что эта тема раздувается извне.

«В России нет расизма. Наверное, это самое главное, что я могу сказать. А раздувается это, потому что кое-кто проиграл право провести чемпионат мира.

И вот от зависти все это идет: заявления о неготовности России к чемпионату мира, стараются сорвать, сбить нас с панталыку. Думаю, это не удастся.

У нас все на высоком уровне, подтверждение тому – Кубок конфедераций. Никто нигде про Россию не мог сказать ничего плохого. Все наши болельщики с радостью встречали любую команду.

Так что это просто слова в воздух. Не стоит даже обращать на них внимание. В вопросе расизма Россия чиста. Мы нормальные люди и никогда не думаем об этом.

У них там за границей, наверное, были проблемы с этим. Вот они и раздувают», – сказал игрок в интервью Sport24.

Ранее в расизме был обвинен клуб Глушакова.