Глушаков: «В России нет расизма»

Везде есть. И у них, и у нас. У меня была подруга в Бразилии, так она говорила-"запомни парень, самые плохие люди-негры. А самые плохие негры-бразильские...И чего ты на меня так смотришь???? Я-мулато! Му-ла-то!! Мулато-хорошие люди, как и белые. А негры-животные...А была кстати черная, ну почти как сапог...
Полузащитник сборной России и московского «Спартака» Денис Глушаков высказал свое отношение к проблеме расизма в нашей стране. Футболист считает, что эта тема раздувается извне.
«В России нет расизма. Наверное, это самое главное, что я могу сказать. А раздувается это, потому что кое-кто проиграл право провести чемпионат мира.
И вот от зависти все это идет: заявления о неготовности России к чемпионату мира, стараются сорвать, сбить нас с панталыку. Думаю, это не удастся.
У нас все на высоком уровне, подтверждение тому – Кубок конфедераций. Никто нигде про Россию не мог сказать ничего плохого. Все наши болельщики с радостью встречали любую команду.
Так что это просто слова в воздух. Не стоит даже обращать на них внимание. В вопросе расизма Россия чиста. Мы нормальные люди и никогда не думаем об этом.
У них там за границей, наверное, были проблемы с этим. Вот они и раздувают», – сказал игрок в интервью Sport24.
Ранее в расизме был обвинен клуб Глушакова.