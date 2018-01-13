Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия


    4.3
    Голосов: 6
    13.01.2018 15:25
    Защитник «Спартака» ведет клубный твиттер, а у команды теперь проблемы.

    Вчера вечером «Спартак» призвал болельщиков следить за социальными сетями. Защитник Георгий Джикия всю субботу должен управлять клубным твиттером. Начиналось все с шуток и безобидных постов. «Спартак» сейчас на сборах, а бодрить не самые развитые социальные сети команде нужно.

    Внимание вызвал все один твит, после которого началось мировое обсуждение. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце», – подписал Джикия снятое видео. На нем видно, как тренируются легионеры «Спартака». В комментариях к записи клуб обвинили в расизме. По этому поводу уже опубликовали новости английские СМИ. Позже твит удалили из аккаунта, а выглядел он вот так.

    Кстати, это не первый расистский скандал с участием «Спартака» в этом сезоне. Нападающий молодежной команды «Ливерпуля» Райан Брюстер обвинял в расизме капитана молодежки «Спартака» Леонида Миронова. Он же говорил, что «Спартак» был за это недостаточно наказан.

    Ответ на обвинения в расизме уже последовал:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии52
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2382

      kazak161 21 января 2018, 20:28

      Весь шоколад и конфеты из шоколада надо запретить это расизм,европа ******** окончательно,там люди перестали взрослеть,в России дети умнее взрослых европейцев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      ostrovski1 16 января 2018, 03:49

      Это просто "чёрный юмор". По моему даже легионерам смешно. Тем более они сами над собой так шутят.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 15 января 2018, 18:44

      Кстати, это не первый расистский скандал с участием «спартака» в этом сезоне.
      Опять опозорили Российский футбол!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 января 2018, 13:34

      Это конечно чушь, но мягко говоря шутка Джикии не смешная вовсе ( в плане юмора). А так должен быть знать чем это может закончится, выкладывая это в сеть. И более знаменитые футболисты обжигались за такое. Гризман как пример.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60

      Геннадий Бирюков 15 января 2018, 09:29

      Ситуация через чур раздута и очень абсурдна...главное чтобы никаких санкций к Джикии не применили...а то зная эти европейских оленей, Джикию в предверии Лиги Европы могут отстранить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 14 января 2018, 20:06

      Я думаю, сами игроки ни капли не расстроились. Они друг с другом абсолютно также шутят. Но не удивлюсь, если они будут против наказания, а некоторые "умные" структуры посчитают, что они лучше знают и накажут.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 14 января 2018, 18:02

      Да заколебали с этими неграми! есть расса такая- негроидная! это термин! а нас когда белыми называют это не рассизм!?!!? если судить расизм то в обе стороны! а то заколебали с этими вечно обиженными неграми! может я его обезьяной назову из-за поведения, а не из-за внешности! я считаю что толерантность должна на всех распрастраняться, а не только на негров, педиков и лезбиянок!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +106

      ALASTOR > KalterJax 14 января 2018, 20:43

      белые расплачиваются за рабство, в этом весь прикол, но согласен, двойные стандарты задолбали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 января 2018, 13:16

      какой это расизм ведь Джикия на черно...опова не обижаеься

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3463

      acor94 14 января 2018, 11:42

      Этим европейцам надо показать клип "Я шоколадный заяц" пусть их там всех инфаркт хватит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 14 января 2018, 06:37

      Нужно просто забить. Положить на все с прибором. Ясно же, что Джикия сказал это по-дружески и никто к нему претензий (в Спартаке) не имеет. Остальные политкорректные шавки пусть курят бамбук.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11