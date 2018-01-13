«Спартак» обвиняют в расизме. Виноват Джикия

Защитник «Спартака» ведет клубный твиттер, а у команды теперь проблемы.

Вчера вечером «Спартак» призвал болельщиков следить за социальными сетями. Защитник Георгий Джикия всю субботу должен управлять клубным твиттером. Начиналось все с шуток и безобидных постов. «Спартак» сейчас на сборах, а бодрить не самые развитые социальные сети команде нужно.

Внимание вызвал все один твит, после которого началось мировое обсуждение. «Смотрите, как шоколадки тают на солнце», – подписал Джикия снятое видео. На нем видно, как тренируются легионеры «Спартака». В комментариях к записи клуб обвинили в расизме. По этому поводу уже опубликовали новости английские СМИ. Позже твит удалили из аккаунта, а выглядел он вот так.

Кстати, это не первый расистский скандал с участием «Спартака» в этом сезоне. Нападающий молодежной команды «Ливерпуля» Райан Брюстер обвинял в расизме капитана молодежки «Спартака» Леонида Миронова. Он же говорил, что «Спартак» был за это недостаточно наказан.

Ответ на обвинения в расизме уже последовал: