Ханни: «Пришел в «Спартак», потому что это сильнейший клуб России. Уверен, что вместе мы возьмем трофеи»

Приобретенный зимой полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни дал интервью клубной пресс-службе. Африканец уверен, что возьмет в красно-белой команде не один трофей.

«Я выбрал «Спартак», потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков.

Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со «Спартаком». Переход в этот клуб — определенно шаг вперед в моей карьере», – сказал игрок.

Ранее бывший клуб Ханни «Андерлехт» опубликовал посвященное хавбеку видео.

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