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    Ханни: «Пришел в «Спартак», потому что это сильнейший клуб России. Уверен, что вместе мы возьмем трофеи»

    Приобретенный зимой полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни дал интервью клубной пресс-службе. Африканец уверен, что возьмет в красно-белой команде не один трофей.

    «Я выбрал «Спартак», потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков.

    Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со «Спартаком». Переход в этот клуб — определенно шаг вперед в моей карьере», – сказал игрок.

    Ранее бывший клуб Ханни «Андерлехт» опубликовал посвященное хавбеку видео.

    «Спартак» купил капитана «Андерлехта». Что о нем известно?

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.02.2018 22:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 10:07

      все верно сказал, давай покажи себя на полную мощность!

      2
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      Рейтинг: +600

      polozovs 2 февраля 2018, 06:48

      Фернандо, Глушков, Промес, Ханни, Зе, Адриану - убойный кулак.

      Только вот Петкович и Ещенко- справа и Комбаров Тигиев- слева - это самые слабые зоны - да и центр защиты пока не камень.....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun > polozovs 2 февраля 2018, 07:45

      Несбалансирована команда. Вингеры наша серьезная слабость, а никого так и не взяли в это ТО..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 февраля 2018, 06:14

      И это правильно-главное чтобы ты вписался бы в игру команды.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 февраля 2018, 04:10

      цели есть на будущее надо их реализовать в деле теперь всё в ваших руках

      3
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      Рейтинг: +20

      Weis_ 2 февраля 2018, 01:27

      Софьян оправдай себя, удачи тебе!

      4
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 2 февраля 2018, 00:37

      Карреру подсидеть решил?:)))

      1
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      Рейтинг: +1534

      Evgeniy32 2 февраля 2018, 00:06

      Главное, что бы слова перешли в дело. Удачи Ханни в России!!!

      4
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      Рейтинг: +1427

      Freyd 1 февраля 2018, 23:05

      Ну кубок надо брать 100%

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 22:30

      Мечты светлые, надеемся, что сбудутся

      6
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 1 февраля 2018, 22:20

      конечно.все 3 в этом году

      4
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