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  • Ханни: «Пришел в «Спартак», потому что это сильнейший клуб России. Уверен, что вместе мы возьмем трофеи»

Ханни: «Пришел в «Спартак», потому что это сильнейший клуб России. Уверен, что вместе мы возьмем трофеи»

1 февраля 2018, 22:15
11

Приобретенный зимой полузащитник московского «Спартака» Софьян Ханни дал интервью клубной пресс-службе. Африканец уверен, что возьмет в красно-белой команде не один трофей.

«Я выбрал «Спартак», потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков.

Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со «Спартаком». Переход в этот клуб — определенно шаг вперед в моей карьере», – сказал игрок.

Ранее бывший клуб Ханни «Андерлехт» опубликовал посвященное хавбеку видео.

«Спартак» купил капитана «Андерлехта». Что о нем известно?

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Ханни Софьян
Комментарии (11)
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спартак спартаков 1
1517512820
конечно.все 3 в этом году
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DOCTOR PENALTY
1517513412
Мечты светлые, надеемся, что сбудутся
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Freyd
1517515503
Ну кубок надо брать 100%
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Evgeniy32
1517519208
Главное, что бы слова перешли в дело. Удачи Ханни в России!!!
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aaaaahhhh
1517521049
Карреру подсидеть решил?:)))
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Weis_
1517524072
Софьян оправдай себя, удачи тебе!
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Полная Канистра
1517533849
цели есть на будущее надо их реализовать в деле теперь всё в ваших руках
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Диктор
1517541248
И это правильно-главное чтобы ты вписался бы в игру команды.
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polozovs
1517543321
Фернандо, Глушков, Промес, Ханни, Зе, Адриану - убойный кулак. Только вот Петкович и Ещенко- справа и Комбаров Тигиев- слева - это самые слабые зоны - да и центр защиты пока не камень.....
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OfaZavr
1517555240
все верно сказал, давай покажи себя на полную мощность!
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