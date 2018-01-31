«Спартак» купил капитана «Андерлехта». Что о нем известно?

Он мог попасть в «ПСЖ», но стал лучшим в Бельгии и забивал «Баварии» и «МЮ».

Кто такой Софьян Ханни

Ханни – 27-летний атакующий полузащитник из «Андерлехта». Он способен сыграть на любом месте – в центре поля или ближе к атаке, на любой позиции – и слева, и справа, но на в качестве атакующего центрального полузащитника чувствует себя гораздо лучше. Ханни – алжирец, на его счету десять игр в составе сборной, а также четыре забитых гола.

Он мог играть в «ПСЖ»

Но не срослось. С мячом Ханни познакомился в пять лет, а взрослую карьеру начинал в «Нанте» и за 19 дней до своего 19-летия дебютировал в Лиге 1. Матч так и остался единственным в сезоне-2009/10, а по его окончании появились слухи, что футболист близок к переходу в «ПСЖ». Сделка в итоге не состоялась по завышенным требованиям отца, который хотел, чтобы его сын сразу тренировался с основной командой, а не с резервистами. Трансфер не состоялся, и Ханни-младший сыграл всего три матча в следующем сезоне за «Нант», после чего перебрался за рубеж.

Повернул карьеру в Турции

Молодого полузащитника заприметил клуб второй турецкой лиги «Кайзериспор», где Ханни провел два сезона. «Агент рассказывал мне об этом предложении, а я думал: «Господи, о чем он вообще? Что мне там делать?» – вспоминал Ханни. Что делать? Забивать! В первом сезоне на счету алжирца 11 голов, во втором – всего четыре, но зато он стал больше распасовывать, а клуб вышел в элиту.

Тут случилось нечто странное – игрока снова отдали в клуб рангом ниже – «Османлиспор». Софьян отметился восемью голами, команда играла в плей-офф за право пробиться в высший дивизион, но даже не прошла первую стадию. Кстати, «Кайзериспор», отказавшийся от услуг Ханни, в том же сезоне свалился обратно в первую лигу. О трех годах в Турции Софьян отзывался с восторгом, но захотел перебраться в Европу поближе к дому.

Повторил судьбу Мареза

«Два года назад я играл в турецком Д2, а сейчас получаю награду лучшему футболисту бельгийского чемпионата. Скажи мне тогда, что так будет, я бы точно не поверил», – признался Софьян в одном из интервью. Уехав из Турции в бельгийский «Мехелен», он неплохо провел сезон-2014/15, а вот следующий уже стал его звездным часом – 14 голов за клуб, статус лучшего африканского футболиста в бельгийском чемпионате, а затем и тот самый приз главному игроку сезона. «Мы общались об этом с Риядом Марезом на Кубке Африки. Он ведь тоже пару лет назад играл в низшей лиге за «Лестер», а потом был признан лучшим игроком АПЛ. Это еще раз подтверждает – в футболе нет ничего невозможного», – считает Ханни.

Чемпионство, еврокубки, голы суперклубам

С тех пор карьера шла лишь только вверх. Всего за €1,6 млн Ханни достался флагману бельгийского футбола – «Андерлехту». Результат – место в стартовом составе, восемь голов в чемпионате, титул чемпиона-2016/17, победа в Суперкубке, капитанская повязка. В своем дебютном матче Лиги чемпионов алжирец отличился уже на третьей минуте, причем забил в Ростове-на-Дону, но дальше команда не прошла. Не беда, «Андерлехт» пошумел в Лиге Европы, попутно выбив из турнира «Зенит» (правда, Софьян сыграл за два матча всего 17 минут).

Тогда лишь в овертайме четвертьфинала ЛЕ «МЮ» сумел дожать бельгийцев, причем именно Ханни своим голом перевел игру в дополнительное время. В этом сезоне «Андерлехт» слабо выступил на групповом этапе ЛЧ, но Софьян забил в ворота «Баварии». Будет что вспомнить.

А не далее как вчера Ханни сделал хет-трик в матче с льежским «Стандардом» (3:3), причем ему для этого хватило всего лишь получаса.

Сборная

Каких-то особых успехов в алжирской команде у Ханни нет. Он вполне мог играть и за сборную Франции (даже выступал в юниорах), но выбрал Алжир, где дебютировал только в прошлом году, как раз когда карьера пошла на взлет. Впрочем, похвастаться особо нечем еще и потому что сегодня алжирская команда, имея в составе несколько суперзвезд мирового уровня, проваливает все, что только можно провалить. На прошлогоднем Кубке Африки Алжир даже не вышел из группы, а на ЧМ он не попал вовсе.

Ханни мог уехать в Китай

И получал такое предложение до того, как перешел в «Андерлехт». «Оно, конечно, было не столь сумасшедшим, как у Витселя, – вспоминал Ханни. – Я понимаю футболистов, которые туда едут, их решения нужно уважать, но у меня другие планы». Кстати, был слух и о приезде в Россию: в позапрошлом феврале сообщалось об интересе со стороны «Динамо». «Им многие интересуются, но «Динамо» в списке этих клубов нет», – отреагировал спортивный директор «Мехелена». Динамовцам, как мы помним, в том сезоне было явно не до больших трат.

Ну а своим любимым чемпионатом Софьян называет испанский. Он считает, что его манере игры Ла Лига подойдет лучше.

Что он умеет и сколько он стоит

Говоря о Ханни, прежде всего, выделяют его движение, резкость, поставленный удар, технику и высочайшую работоспособность. На Transfermarkt цена алжирца – €7 миллионов. Говорят, «Спартак» предлагал шесть плюс бонусы, но бельгийцы хотели бы чуть больше. Контрактом с бельгийском клубом Ханни связан до 2022 года.

Он скромный и семейный парень

«Я сдержан и спокоен в обычной жизни, – отзывается Ханни. – Мне нравится быть таким. Звездный статус? Нет никаких звезд в Бельгии. Звезды это те, кого мы сегодня будем смотреть по телевизору – «ПСЖ» против «Барселоны». А в Бельгии едва ли сейчас играют какие-то будущие суперзвезды. Все что нам остается – трудиться и ждать результата».

Ханни женат и воспитывает дочку. В его инстаграме нет никакого гламура и прочих нередко раздражающих вещей – только футбол и семья. Ханни родом из 58-тысячного городка Иври-сюр-Сен в пяти километрах от Парижа, и он до сих пор любит играть в футбол с соседями, когда сюда приезжает. Притом Софьян – харизматичный парень, который быстро дорос до капитанской повязки в бельгийском суперклубе. Кажется, положительный персонаж со всех сторон – зверь на поле и скромняга вне его. Но хватит ли этих качеств для адаптации в России?

Нужен ли «Спартаку»?

Кажется, что красно-белые в средней и атакующей линии вполне укомплектованы. Промес, Луис Адриано и Зе Луиш неплохо позажигали осенью, Фернандо и Зобнин практически незаменимы, Глушаков – капитан, а если что на замену есть ставший, наконец, удачливым Мельгарехо, технарь Джано, универсальный Попов и герой 98-х минут Пашалич.

Скорее, спартаковцев волнует, что дальше придется играть без Промеса – в Англии считают его переход в «Саутгемптон» едва ли не решенным делом. Если так, то трансфер Ханни вряд ли будет воспринят с большим позитивом. В дополнение к составу – интересно, вместо Промеса – уже тревожно.