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    «Андерлехт» опубликовал видео, отразившее лучшие моменты Ханни в команде

    Бельгийский «Андерлехт» отреагировал на уход в московский «Спартак» своего уже бывшего полузащитника Софьяна Ханни. Клуб из Брюсселя опубликовал видео лучших моментов футболиста в майке команды.

    «Предлагаем пережить лучшие моменты Ханни в футболке «Андерлехта», – написала пресс-служба брюссельцев.

    Отметим, что Ханни предпочел «Спартак» английскому «Бернли».

    «Спартак» купил капитана «Андерлехта». Что о нем известно?

    Источник: Twitter

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    01.02.2018 19:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 февраля 2018, 15:27

      Удачи ему в Спартаке.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 февраля 2018, 09:55

      надеюсь через пару лет можно будет такую же нарезку сделал о классных моментах в футболке Спартака.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3422

      FRZZ 1 февраля 2018, 21:56

      Резкий парень.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 февраля 2018, 20:43

      Промес Ханни Зе Адриано ---- ГРОЗА ВСЕМ КОМАНДАМ

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 1 февраля 2018, 19:48

      По ролику - прекрасное видение поля и чувство момента (более половины голов в пустые ворота)
      Видится очень перспективным плэймейкером.
      Хороший трансфер

      4
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    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 1 февраля 2018, 19:38

      Это коммерческое предложение для Спартака. Сделка прошла успешно.

      4
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