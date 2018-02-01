«Андерлехт» опубликовал видео, отразившее лучшие моменты Ханни в команде

Бельгийский «Андерлехт» отреагировал на уход в московский «Спартак» своего уже бывшего полузащитника Софьяна Ханни. Клуб из Брюсселя опубликовал видео лучших моментов футболиста в майке команды.

«Предлагаем пережить лучшие моменты Ханни в футболке «Андерлехта», – написала пресс-служба брюссельцев.

Отметим, что Ханни предпочел «Спартак» английскому «Бернли».

«Merci à tous les supporters», lançait @SofianeHanni. Revivez ses meilleurs moments sous notre vareuse et son message d’adieu aux fans sur l’app #RSCA Officielle! PLAY STORE (https://t.co/8jOWk8TWua) APP STORE (https://t.co/WsEYzSmeb7) pic.twitter.com/g4PswYEvSy — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 31 января 2018 г.

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