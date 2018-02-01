Ханни: «Интерес «Бернли»? От предложения «Спартака» нельзя было отказаться»

Надеюсь уже в матчах с Атлетиком ты докажешь свою состоятельность!!!
Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал об интересе «Бернли» и о том, почему сделал выбор в пользу российского клуба.
— Переговоры продолжались довольно долго, Софьян.
— Да, было много деталей, которые надо было разрешить. Я очень счастлив.
— Заставил ли вас «Бернли» сомневаться?
— Да, любой игрок мечтает выступать в АПЛ, но «Спартак» был заинтересован во мне больше, чем «Бернли». Его предложение было более конкретным. Это было предложение, от которого нельзя отказаться.
Ранее сообщалось, что Ханни будет получать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год.