Ханни: «Интерес «Бернли»? От предложения «Спартака» нельзя было отказаться»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал об интересе «Бернли» и о том, почему сделал выбор в пользу российского клуба.

— Переговоры продолжались довольно долго, Софьян.

— Да, было много деталей, которые надо было разрешить. Я очень счастлив.

— Заставил ли вас «Бернли» сомневаться?

— Да, любой игрок мечтает выступать в АПЛ, но «Спартак» был заинтересован во мне больше, чем «Бернли». Его предложение было более конкретным. Это было предложение, от которого нельзя отказаться.

Ранее сообщалось, что Ханни будет получать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год.