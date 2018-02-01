Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ханни: «Интерес «Бернли»? От предложения «Спартака» нельзя было отказаться»

Ханни: «Интерес «Бернли»? От предложения «Спартака» нельзя было отказаться»

1 февраля 2018, 15:12
16

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал об интересе «Бернли» и о том, почему сделал выбор в пользу российского клуба.

— Переговоры продолжались довольно долго, Софьян.

— Да, было много деталей, которые надо было разрешить. Я очень счастлив.

— Заставил ли вас «Бернли» сомневаться?

— Да, любой игрок мечтает выступать в АПЛ, но «Спартак» был заинтересован во мне больше, чем «Бернли». Его предложение было более конкретным. Это было предложение, от которого нельзя отказаться.

Ранее сообщалось, что Ханни будет получать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Бернли Ханни Софьян
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1517487661
Кто бы думал!!!...
Ответить
Сибирь за Спартак
1517487829
Когда Спартак зовет, какой бёрнли-шмёрнли?
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1517488279
Спартак сказал: платим мани, берем Ханни.
Ответить
hevbn 28
1517488291
Все таки интересная формулировка "предложения от которого нельзя отказаться" выглядит красиво , но а то что это на самом деле означает что Ханни прекрасно понимает что он вряд ли смог бы закрепится в любом клубе АПЛ даже в Бернли и он просто выбрал играть за большие деньги в РФПЛ , чем сидеть на лавке в АПЛ за меньшие.P.S . Мне кажется что Софьян не на долго задержится в Спартаке , по моему он игрок не того уровня для того чтобы бороться ( играть ) в ЛЧ.
Ответить
Ахимас Вельде
1517488486
Диспетчер с головой сильно нужен.
Ответить
AlfavitЪ
1517489184
От лагмана до борща одна подпись /народная алжирская поговорка/.
Ответить
GermanVo
1517489456
Надеюсь начнёт сразу отрабатывать бабки. Всё-таки не копейки заплатили и з/п не хилая.
Ответить
Куртуазные манеры
1517489610
Чую, быстро впишется.
Ответить
Диктор
1517493074
Добро пожаловать в команду-хотелось бы чтобы удачно вписался.
Ответить
OfaZavr
1517497533
оно и понятно, сравнил перспективы, силу команд вот понял пусть там и АПЛ но Бернли это в лучшем случаи середняк а здесь хоть РФПЛ но зато СПАРТАК чемпион и в будущем обладатель всевозможных трофеев и постоянный участник ЛЧ!
Ответить
Главные новости
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
1
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
3
РФС составил расписание матчей последних трех туров группового этапа Кубка России
13:39
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
11
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
7
Все новости
Все новости
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
1
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
4
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
9
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
11
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
7
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» купит полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
6
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
22
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
14
Стало известно, когда Батраков прибудет в Стамбул для трансфера в «Галатасарай»
09:43
3
Червиченко: «Судья помогал «Спартаку» победить»
09:28
24
Турецкий клуб подтвердил уход российского форварда
09:12
Червиченко: «Арбитр хорошо помог «Зениту», чтобы Семак не плакал»
08:58
20
Даку высказался о реакции болельщиков «Спартака» на свой переход
08:45
3
Шалимов оценил шансы Батракова стать основным игроком «Галатасарая»
08:30
2
«Црвена Звезда» определилась с суммой, за которую готова продать форварда в ЦСКА
08:15
5
Президент РПЛ высказался о трансфере Батракова в «Галатасарай»
01:25
1
Семак: «В «Зените» есть игроки, которых нельзя критиковать»
01:18
18
Мостовой знает Канье Уэста: «У него же еще жена с большой грудью?»
00:57
6
Кержаков посоветовал «Ростову» и «Рубину» российских тренеров
00:47
2
Экс-тренер «Динамо» – о матче с «Зенитом»: «Судья убил эту игру»
00:40
9
«Локомотив» заработает рекордную сумму на продаже игроков за одно трансферное окно
00:22
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+