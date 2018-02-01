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    Ханни: «Интерес «Бернли»? От предложения «Спартака» нельзя было отказаться»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни рассказал об интересе «Бернли» и о том, почему сделал выбор в пользу российского клуба.

    — Переговоры продолжались довольно долго, Софьян.

    — Да, было много деталей, которые надо было разрешить. Я очень счастлив.

    — Заставил ли вас «Бернли» сомневаться?

    — Да, любой игрок мечтает выступать в АПЛ, но «Спартак» был заинтересован во мне больше, чем «Бернли». Его предложение было более конкретным. Это было предложение, от которого нельзя отказаться.

    Ранее сообщалось, что Ханни будет получать в «Спартаке» 2 миллиона евро в год.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2018 15:12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 1 февраля 2018, 19:39

      Надеюсь уже в матчах с Атлетиком ты докажешь свою состоятельность!!!

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 февраля 2018, 18:05

      оно и понятно, сравнил перспективы, силу команд вот понял пусть там и АПЛ но Бернли это в лучшем случаи середняк а здесь хоть РФПЛ но зато СПАРТАК чемпион и в будущем обладатель всевозможных трофеев и постоянный участник ЛЧ!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 1 февраля 2018, 17:56

      Конечно нельзя,за народные-то деньги,за счёт нашей с вами нефти,вместо постройки дорог, школ и больниц предлагают баснословные деньги. Кто откажется-то?

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 февраля 2018, 16:51

      Добро пожаловать в команду-хотелось бы чтобы удачно вписался.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 1 февраля 2018, 16:02

      Русские щедрые люди, дали хорошую зарплату по контракту, теперь заработает на всю жизнь! Дай бог что-бы отработал их сполна!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 1 февраля 2018, 15:53

      Чую, быстро впишется.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 1 февраля 2018, 15:50

      Надеюсь начнёт сразу отрабатывать бабки. Всё-таки не копейки заплатили и з/п не хилая.

      6
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      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 1 февраля 2018, 15:46

      От лагмана до борща одна подпись /народная алжирская поговорка/.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 1 февраля 2018, 15:34

      Диспетчер с головой сильно нужен.

      11
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 1 февраля 2018, 15:31

      Все таки интересная формулировка "предложения от которого нельзя отказаться" выглядит красиво , но а то что это на самом деле означает что Ханни прекрасно понимает что он вряд ли смог бы закрепится в любом клубе АПЛ даже в Бернли и он просто выбрал играть за большие деньги в РФПЛ , чем сидеть на лавке в АПЛ за меньшие.P.S . Мне кажется что Софьян не на долго задержится в Спартаке , по моему он игрок не того уровня для того чтобы бороться ( играть ) в ЛЧ.

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