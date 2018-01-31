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Годовая зарплата Ханни в «Спартаке» – 2 миллиона

31 января 2018, 21:17
9

«Спартаке» будет платить Софьяну Ханни 2 миллиона евро в год. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации издания, еще 200 тысяч полузащитник сможет зарабатывать при достижении определенных показателей.

О переходе 27-летнего алжирца из «Андерлехта» стало известно сегодня. Контракт с хавбеком заключен на три с половиной года. Завтра игрок присоединится к команде Массимо Карерры на тренировочном сборе в Марбелье.

В текущем сезоне Ханни забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 31 встрече всех турниров.

Ради перехода в московский клуб игрок отказал «Бернли».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бельгия. Про-Лига Андерлехт Спартак Алжир Ханни Софьян
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1517422951
Только бы он отрабатывал эти бабки. Удачи ему!
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Дед Сергей
1517423116
Неплохой трансфер.
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VVM1964
1517423282
Добро пожаловать , надеюсь не разочаруешь .
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polozovs
1517424018
Усиление атаки в центральной линии. Кто сядет на банку, пашалич или Попов ?
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ivanthebest
1517425718
Отличный трансфер. Усиляемся) Попова по таким раскладам можно отпускать, как раз на его позицию игрок.
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КЭТиК
1517452122
За пару дней зарплата выросла на полмиллиона.
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vodomut
1517464611
надеюсь окупится
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OfaZavr
1517468754
главное чтобы играл с полной отдачей и пользу приносил почаще тогда и до его зарплаты дела не будет никому.
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