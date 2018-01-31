Годовая зарплата Ханни в «Спартаке» – 2 миллиона

«Спартаке» будет платить Софьяну Ханни 2 миллиона евро в год. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации издания, еще 200 тысяч полузащитник сможет зарабатывать при достижении определенных показателей.

О переходе 27-летнего алжирца из «Андерлехта» стало известно сегодня. Контракт с хавбеком заключен на три с половиной года. Завтра игрок присоединится к команде Массимо Карерры на тренировочном сборе в Марбелье.

В текущем сезоне Ханни забил 10 голов и отдал шесть результативных передач в 31 встрече всех турниров.

Ради перехода в московский клуб игрок отказал «Бернли».