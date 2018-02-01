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    «Бавария» рассматривает кандидатуру Пулишича

    «Бавария» интересуется полузащитником Кристианом Пулишичем, выступающим за «Боруссию». Об этом сообщило издание Bild.

    Текущее соглашение американца с дортмундским клубом рассчитано до 2020 года. Считается, что руководство «Боруссии» предложит 19-летнему хавбеку новый договор.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что в Пулишиче также заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

    Игрок сборной США является воспитанником молодежной системы «Боруссии». В текущем сезоне он забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в 25 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

    В июне 2017 года Пулишич сказал, что не хочет переходить в мюнхенский клуб.

    Источник: Bild

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    01.02.2018 00:20
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