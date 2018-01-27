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    Ерохин: «Игры Лиги наций будут зрелищными, она будет интересна болельщикам»

    Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился мыслями от введения Лиги наций. Этот новый турнир для сборных стартует уже в сентябре.

    «Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился полноценный турнир, где есть определенная и конкретная цель – побеждать и подниматься выше по дивизионам. Думаю, игры будут более зрелищными, вырастет ажиотаж среди болельщиков.

    Национальная сборная собирается каждый месяц и проводит по два матча. У тех, кто вызывается в сборную регулярно, нет выходных. Для меня выступать за национальную команду – большая честь, поэтому отсутствие отдыха – не проблема», – сказал игрок.

    Напомним, что сборная России в группе сыграет со шведами и турками.

    Источник: ФК «Зенит»

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    27.01.2018 19:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +371

      multi1984 28 января 2018, 00:34

      Лига наций))) расизмом попахивает)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64

      Worldsoccer2121 27 января 2018, 21:51

      Да любая игра нашей сборной вызывает интерес, где бы не играли...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 27 января 2018, 21:47

      "Александр Ерохин поделился мыслями от введения Лиги наций...: «Игры Лиги наций будут зрелищными, она будет интересна болельщикам»". Глубочайшая мысль.

      0
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 27 января 2018, 20:17

      Ты его тоже с трибун будешь смотреть.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 27 января 2018, 20:15

      Этот недотурнир уже не интересен

      1
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