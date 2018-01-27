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  • Ерохин: «Игры Лиги наций будут зрелищными, она будет интересна болельщикам»

Ерохин: «Игры Лиги наций будут зрелищными, она будет интересна болельщикам»

27 января 2018, 19:59
4

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился мыслями от введения Лиги наций. Этот новый турнир для сборных стартует уже в сентябре.

«Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился полноценный турнир, где есть определенная и конкретная цель – побеждать и подниматься выше по дивизионам. Думаю, игры будут более зрелищными, вырастет ажиотаж среди болельщиков.

Национальная сборная собирается каждый месяц и проводит по два матча. У тех, кто вызывается в сборную регулярно, нет выходных. Для меня выступать за национальную команду – большая честь, поэтому отсутствие отдыха – не проблема», – сказал игрок.

Напомним, что сборная России в группе сыграет со шведами и турками.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Ерохин Александр
Комментарии (4)
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Axe111
1517073327
Этот недотурнир уже не интересен
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polt
1517078843
"Александр Ерохин поделился мыслями от введения Лиги наций...: «Игры Лиги наций будут зрелищными, она будет интересна болельщикам»". Глубочайшая мысль.
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Worldsoccer2121
1517079097
Да любая игра нашей сборной вызывает интерес, где бы не играли...
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multi1984
1517088864
Лига наций))) расизмом попахивает)))
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