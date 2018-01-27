Ерохин: «Игры Лиги наций будут зрелищными, она будет интересна болельщикам»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Ерохин поделился мыслями от введения Лиги наций. Этот новый турнир для сборных стартует уже в сентябре.

«Хорошо, что вместо товарищеских матчей появился полноценный турнир, где есть определенная и конкретная цель – побеждать и подниматься выше по дивизионам. Думаю, игры будут более зрелищными, вырастет ажиотаж среди болельщиков.

Национальная сборная собирается каждый месяц и проводит по два матча. У тех, кто вызывается в сборную регулярно, нет выходных. Для меня выступать за национальную команду – большая честь, поэтому отсутствие отдыха – не проблема», – сказал игрок.

Напомним, что сборная России в группе сыграет со шведами и турками.