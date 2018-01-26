Созин одобрил жалобу РФС на главу Федерации футбола Норвегии

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о решении и.о. главы РФС Александра Алаева пожаловаться в ФИФА на Терье Свендсена, главу Федерации норвежского футбола.

«У комитета по этике ФИФА очень широкие полномочия. Именно он инициировал снятие Йозефа Блаттера, отстранение Мишеля Платини и огромного количества членов исполкома ФИФА. Я не говорю, что комитет по этике РФС хуже, меньше или слабее, но таких полномочий у него точно нет.

Глядя на то, что происходит в ФИФА, могу сказать, что Александр Алаев сделал правильный ход. Мы заявили о себе и не дадим порочить честь нашего футбола. Теперь посмотрим, как на это среагируют в ФИФА», — сказал Созин.

Напомним, Свендсен призвал ФИФА к ускорению дела о допинге россиян.