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    Созин одобрил жалобу РФС на главу Федерации футбола Норвегии

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о решении и.о. главы РФС Александра Алаева пожаловаться в ФИФА на Терье Свендсена, главу Федерации норвежского футбола.

    «У комитета по этике ФИФА очень широкие полномочия. Именно он инициировал снятие Йозефа Блаттера, отстранение Мишеля Платини и огромного количества членов исполкома ФИФА. Я не говорю, что комитет по этике РФС хуже, меньше или слабее, но таких полномочий у него точно нет.

    Глядя на то, что происходит в ФИФА, могу сказать, что Александр Алаев сделал правильный ход. Мы заявили о себе и не дадим порочить честь нашего футбола. Теперь посмотрим, как на это среагируют в ФИФА», — сказал Созин.

    Напомним, Свендсен призвал ФИФА к ускорению дела о допинге россиян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2018 20:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 27 января 2018, 01:16

      Неужто не видно по игре наших игроков, что допингом здесь и не пахнет?..

      0
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      Рейтинг: +4025

      raritet 26 января 2018, 23:18

      если хоть один день пройдет без допинг историй , буду настолько удивлен, как будто часы всего мира остановились...

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 20:52

      Давайте ещё что-нибудь предпринимайте. Мочите его, это ваша работа!!!

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