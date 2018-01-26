РФС пожаловался ФИФА на главу норвежского футбола, который предложил дисквалифицировать россиян

Засилье политики в спорте давно убило саму идею проведения Олимпийских игр, а теперь эти мрази добрались и до футбола. Всегда говорил, чтобы проведение ОИ было честным, нужно полностью исключить из спорта больных людей (паралимпийские игры не в счет). На Олимпиаде должны выступать только полностью здоровые спортсмены. Иначе, одних дисквалифицируют, а другим разрешают принимать лекарства от условной астмы, где допинга просто килограмм. И таких горе-спортсменов в штатах через одного. Политики и фармацевты устанавливают новые рекорды уже много лет. А ведь раньше люди жили при нормальной экологии и были сильнее нас. Все рекорды за последние, как минимум десять лет- на допинге и его жрёт весь спортивный мир. Но только Россия по политическим соображениям пиндостана, виновна во всех грехах.
И. о. президента РФС Александр Алаев сообщил о жалобе в ФИФА на главу Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена.
Ранее Свендсон потребовал ускорить расследование по делу о допинге россиян и предложил в случае необходимости оградить российские команды от участия в международных турнирах.
«Нет ли новостей по жалобе на норвежцев? Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог. Поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол. Как и обещали, мы обратились в Следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии.
В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов фэйр-плей. Фэйр-плей – это не только про поведение футболистов на поле. Фэйр-плей – это спорт без политики, без дискриминации. Прежде всего Фэйр-плей – это принципы уважительного отношения людей друг к другу.
Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая. И мы также оставляем за собой право защищать деловую репутации РФС всеми иными способами», — сказал Алаев