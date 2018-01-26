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    РФС пожаловался ФИФА на главу норвежского футбола, который предложил дисквалифицировать россиян

    И. о. президента РФС Александр Алаев сообщил о жалобе в ФИФА на главу Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена.

    Ранее Свендсон потребовал ускорить расследование по делу о допинге россиян и предложил в случае необходимости оградить российские команды от участия в международных турнирах.

    «Нет ли новостей по жалобе на норвежцев? Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог. Поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол. Как и обещали, мы обратились в Следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии.

    В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов фэйр-плей. Фэйр-плей – это не только про поведение футболистов на поле. Фэйр-плей – это спорт без политики, без дискриминации. Прежде всего Фэйр-плей – это принципы уважительного отношения людей друг к другу.

    Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая. И мы также оставляем за собой право защищать деловую репутации РФС всеми иными способами», — сказал Алаев

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.01.2018 19:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 26 января 2018, 22:26

      Засилье политики в спорте давно убило саму идею проведения Олимпийских игр, а теперь эти мрази добрались и до футбола. Всегда говорил, чтобы проведение ОИ было честным, нужно полностью исключить из спорта больных людей (паралимпийские игры не в счет). На Олимпиаде должны выступать только полностью здоровые спортсмены. Иначе, одних дисквалифицируют, а другим разрешают принимать лекарства от условной астмы, где допинга просто килограмм. И таких горе-спортсменов в штатах через одного. Политики и фармацевты устанавливают новые рекорды уже много лет. А ведь раньше люди жили при нормальной экологии и были сильнее нас. Все рекорды за последние, как минимум десять лет- на допинге и его жрёт весь спортивный мир. Но только Россия по политическим соображениям пиндостана, виновна во всех грехах.

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 26 января 2018, 21:57

      Ободрать как липку этого норвежского шизика

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 26 января 2018, 20:56

      Надо идти в суд и судиться с ними, брать приличное моральное вознаграждение за такое, а то распоясались совсем!

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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko > EcioAuditore 26 января 2018, 21:09

      Судиться то с ними, конечно, можно... Но где гарантия, что суд будет справедливым? Попробуй доказать гиене в её логове, лёжа на обеденном столе среди костей и объедков, что она вегетарианец... С другой стороны, кроме суда особого выхода и нет. Ну разве что морду всем набить скопом и по отдельности... Но тут уже точно не будет ни победителей, ни проигравших...

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Mr Rikko 27 января 2018, 08:40

      другого выхода нет, если федерации пишут надо отстранить от олимпиады (что по сути сделали, но не до конца, хоть и 169 наших спортсменов будет участвовать), так почему они не прейдут на футбол, а давайте и тут отстраним их.Надо пробовать, отстаивать свои интересы, иначе загрызут!

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 26 января 2018, 20:38

      Да задрали уже уроды , то к олимпийцам , то к паралимпийцам приебутся , скока можно то ???? Ну как так то ??? Я как считаю , нашли у кого то допинг , доказали , дискалифицировали спортсмена , а не целую нацию и не целые команды !!! На олимпийских нас не будет , добились молодцы . теперь в футбол полезли, у нас и так его практически нет !!! Уроды одним словом !!!

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > Spartak 777 26 января 2018, 20:48

      точно уроды однополобрачные

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 26 января 2018, 20:37

      Сборные норгов в зимних видах спорта сплошь состоят из астматиков сидяших на стероидах, и эти люди учат нас честности и порядочности ?

      6
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      Рейтинг: +243

      Loxxam 26 января 2018, 20:30

      В ФИФЕ уже давно над нами сжалились. Сказали дайти этим бревнам хотя бы допинг чтобы у них был шанс победить Египет и Саудовскую Аравию ))))

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 26 января 2018, 20:17

      Это явно не его инициатива. Дали команду пукнуть, он и пукнул. Никто на письмо никакого внимания не обратит. Начали отбирать ЧМ.

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      Рейтинг: +243

      Loxxam 26 января 2018, 20:15

      Сам призедент РФС господин Мутко был замешан в международном допинговом скандале будучи министром спорта. То что наши футболеры сидят на допинге это и так всем понятно только благодоря коррупции в ФИФЕ у нас и ЧМ и нас еще с позором не сняли с соревнований как на Олимпиаде

      -3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Loxxam 26 января 2018, 20:54

      какой допинг у футболистов? ну ты скажи почему наши как ты говоришь на допинге, не могут победить победить Катар в товарищеской игре? Или же Южную Корею на ЧМ 2014. Хрень то не неси. Где усиливает физическую деятельность организма у наших допинг? Они 1 тайм более менее, второй уже подыхают или же вообще не готовы с начала игры. Все жрут допинг, я не удивлюсь если Роналду принимает допинг, но ни как не наши брёвна!

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      Рейтинг: +243

      Loxxam > EcioAuditore 26 января 2018, 22:53

      Нашим бревнам и допинг не помагает ))) А то что футболисты едят стероиды и другие препараты это и так понятно

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 26 января 2018, 20:09

      Ишь ты,викинги загонашились...
      а этим то,чего не спится?
      Пусть своими лыжными астматиками займутся ,вот где поле деятельности ,
      ну ка ОКР ,вздрючь их!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 26 января 2018, 19:51

      Вы еще в МОК пожалуйтесь! Что вы все жалуетесь в эти пропитанные коррупцией пиндосовские организации!!!??? Чем вам там помогут? Почему вы за клевету в суды международные не подаете, терпилы, епт...???

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      Рейтинг: +243

      Loxxam > Сильвербой 26 января 2018, 20:12

      В суды не пойдут так как все наши на допинге сидят и это всем и так известно. Остается только так через взяточников в Фифе делать видимость что у нас чистый спорт

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