РФС пожаловался ФИФА на главу норвежского футбола, который предложил дисквалифицировать россиян

И. о. президента РФС Александр Алаев сообщил о жалобе в ФИФА на главу Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена.

Ранее Свендсон потребовал ускорить расследование по делу о допинге россиян и предложил в случае необходимости оградить российские команды от участия в международных турнирах.

«Нет ли новостей по жалобе на норвежцев? Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог. Поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол. Как и обещали, мы обратились в Следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии.

В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов фэйр-плей. Фэйр-плей – это не только про поведение футболистов на поле. Фэйр-плей – это спорт без политики, без дискриминации. Прежде всего Фэйр-плей – это принципы уважительного отношения людей друг к другу.

Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая. И мы также оставляем за собой право защищать деловую репутации РФС всеми иными способами», — сказал Алаев