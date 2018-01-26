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  • РФС пожаловался ФИФА на главу норвежского футбола, который предложил дисквалифицировать россиян

РФС пожаловался ФИФА на главу норвежского футбола, который предложил дисквалифицировать россиян

26 января 2018, 19:46
15

И. о. президента РФС Александр Алаев сообщил о жалобе в ФИФА на главу Федерации футбола Норвегии Терье Свендсена.

Ранее Свендсон потребовал ускорить расследование по делу о допинге россиян и предложил в случае необходимости оградить российские команды от участия в международных турнирах.

«Нет ли новостей по жалобе на норвежцев? Мне жаль, что наши норвежские коллеги позволили себе абсурдные высказывания и даже не попытались вступить в цивилизованный диалог. Поэтому пришлось переводить его в юридическую плоскость. Мы не позволим бросать тень на российский футбол. Как и обещали, мы обратились в Следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии.

В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов фэйр-плей. Фэйр-плей – это не только про поведение футболистов на поле. Фэйр-плей – это спорт без политики, без дискриминации. Прежде всего Фэйр-плей – это принципы уважительного отношения людей друг к другу.

Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком. Надеемся на справедливое расследование со стороны ФИФА этого беспрецедентного случая. И мы также оставляем за собой право защищать деловую репутации РФС всеми иными способами», — сказал Алаев

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Норвегия
Комментарии (15)
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Сильвербой
1516985504
Вы еще в МОК пожалуйтесь! Что вы все жалуетесь в эти пропитанные коррупцией пиндосовские организации!!!??? Чем вам там помогут? Почему вы за клевету в суды международные не подаете, терпилы, епт...???
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alex1951
1516986547
Ишь ты,викинги загонашились... а этим то,чего не спится? Пусть своими лыжными астматиками займутся ,вот где поле деятельности , ну ка ОКР ,вздрючь их!
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Loxxam
1516986915
Сам призедент РФС господин Мутко был замешан в международном допинговом скандале будучи министром спорта. То что наши футболеры сидят на допинге это и так всем понятно только благодоря коррупции в ФИФЕ у нас и ЧМ и нас еще с позором не сняли с соревнований как на Олимпиаде
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retiremen
1516987056
Это явно не его инициатива. Дали команду пукнуть, он и пукнул. Никто на письмо никакого внимания не обратит. Начали отбирать ЧМ.
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Loxxam
1516987814
В ФИФЕ уже давно над нами сжалились. Сказали дайти этим бревнам хотя бы допинг чтобы у них был шанс победить Египет и Саудовскую Аравию ))))
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Spartak 777
1516988298
Да задрали уже уроды , то к олимпийцам , то к паралимпийцам приебутся , скока можно то ???? Ну как так то ??? Я как считаю , нашли у кого то допинг , доказали , дискалифицировали спортсмена , а не целую нацию и не целые команды !!! На олимпийских нас не будет , добились молодцы . теперь в футбол полезли, у нас и так его практически нет !!! Уроды одним словом !!!
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EcioAuditore
1516989365
Надо идти в суд и судиться с ними, брать приличное моральное вознаграждение за такое, а то распоясались совсем!
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пряник929
1516993032
Ободрать как липку этого норвежского шизика
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Антибиотик
1516994763
Засилье политики в спорте давно убило саму идею проведения Олимпийских игр, а теперь эти мрази добрались и до футбола. Всегда говорил, чтобы проведение ОИ было честным, нужно полностью исключить из спорта больных людей (паралимпийские игры не в счет). На Олимпиаде должны выступать только полностью здоровые спортсмены. Иначе, одних дисквалифицируют, а другим разрешают принимать лекарства от условной астмы, где допинга просто килограмм. И таких горе-спортсменов в штатах через одного. Политики и фармацевты устанавливают новые рекорды уже много лет. А ведь раньше люди жили при нормальной экологии и были сильнее нас. Все рекорды за последние, как минимум десять лет- на допинге и его жрёт весь спортивный мир. Но только Россия по политическим соображениям пиндостана, виновна во всех грехах.
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