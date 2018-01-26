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    Аршавин: «Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин сравнил уровень футбола в России и Англии.

    В России 36-летний хавбек выступал за «Зенит» и «Кубань», в Англии – за «Арсенал».

    «Футбольная инфраструктура в Казахстане довольно сильно хромает. Очевидно, что она требует обновления и развития. База «Кайрата», конечно, соответствует высочайшему уровню, и, думаю, она вошла бы в пятeрку лучших инфраструктурных спортивных объектов в России. Но в других городах ситуация, мягко говоря, иная.

    Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть. По антуражу, по освещению матчей, по самому уровню футбола. Чемпионат Казахстана же серьeзно уступает даже чемпионату России», – сказал Аршавин в интервью Total.kz.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.01.2018 16:47
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 31 января 2018, 23:04

      И премию Капитан Очевидность с огромным отрывом получает....)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 26 января 2018, 20:50

      Как между тобой и футболом !

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 26 января 2018, 19:37

      и ты это доказал своей игрой ! и не надо первый сезон вспоминать ! он прошел на эмоциях

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 26 января 2018, 19:24

      Аршавин - дауншифтер, на два левела вниз!

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 26 января 2018, 19:11

      то же мне америку открыл......
      все равно что Мерс с Жигулем сравнивать....
      или что самое смешное Крыштыану с Андрюшкой)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 19:07

      все что он сказал не новость это и так давно понятно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 26 января 2018, 18:58

      Да в Англии играть надо,а не по пабам шататься.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 26 января 2018, 18:26

      Воспитывал бы лучше свою жену ! А то Англия , Россия , Казахстан ... )

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 26 января 2018, 18:18

      Такая же как и между Россией и Казахстаном....

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > каа 26 января 2018, 18:36

      Судя по тому как сегодня сыграл Краснодар и Астана-это точно.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > RedWhiteFans2 26 января 2018, 20:49

      Да ладно , мне кажется по этому матчу нельзя сравнивать эти два чемпионата

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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 января 2018, 18:12

      Андрей,выпей кумысу за здоровье сборной России.Ну,выпей....

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