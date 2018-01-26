Аршавин: «Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин сравнил уровень футбола в России и Англии.

В России 36-летний хавбек выступал за «Зенит» и «Кубань», в Англии – за «Арсенал».

«Футбольная инфраструктура в Казахстане довольно сильно хромает. Очевидно, что она требует обновления и развития. База «Кайрата», конечно, соответствует высочайшему уровню, и, думаю, она вошла бы в пятeрку лучших инфраструктурных спортивных объектов в России. Но в других городах ситуация, мягко говоря, иная.

Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть. По антуражу, по освещению матчей, по самому уровню футбола. Чемпионат Казахстана же серьeзно уступает даже чемпионату России», – сказал Аршавин в интервью Total.kz.