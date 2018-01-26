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  • Аршавин: «Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть»

Аршавин: «Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть»

26 января 2018, 16:47
20

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин сравнил уровень футбола в России и Англии.

В России 36-летний хавбек выступал за «Зенит» и «Кубань», в Англии – за «Арсенал».

«Футбольная инфраструктура в Казахстане довольно сильно хромает. Очевидно, что она требует обновления и развития. База «Кайрата», конечно, соответствует высочайшему уровню, и, думаю, она вошла бы в пятeрку лучших инфраструктурных спортивных объектов в России. Но в других городах ситуация, мягко говоря, иная.

Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть. По антуражу, по освещению матчей, по самому уровню футбола. Чемпионат Казахстана же серьeзно уступает даже чемпионату России», – сказал Аршавин в интервью Total.kz.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (20)
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vladik12
1516975085
Что за кэпство в главных новостях?
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опус 2
1516976123
А между Казахстаном и Англией пропасть меньше ?
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Tajik-za Zenit
1516976140
Да ладно прям америку открыл
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Gorasul
1516977235
Ну и по уровню жизни, уровню коррупции и средней заработной плате тоже пропасть!!! Отсюда и футбол как часть жизни.
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каа
1516979933
Такая же как и между Россией и Казахстаном....
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dok66
1516980416
Воспитывал бы лучше свою жену ! А то Англия , Россия , Казахстан ... )
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anatolich72
1516982302
Да в Англии играть надо,а не по пабам шататься.
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OfaZavr
1516982821
все что он сказал не новость это и так давно понятно.
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84aivengo
1516984638
и ты это доказал своей игрой ! и не надо первый сезон вспоминать ! он прошел на эмоциях
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Spartak 777
1516989036
Как между тобой и футболом !
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