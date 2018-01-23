Агент Альвареса: «Никаких переговоров со «Спартаком» мы не вели. Это все выдумки»

ну я так и думал, вообще все подобные новости воспринимаю как выдумки до официального подтверждения.
Агент Марсело Симонян, представляющий интересы полузащитника «Сампдории» Рикардо Альвареса, заявил, что не вел никаких переговоров со «Спартаком».
Сегодня итальянские СМИ сообщили, что аргентинец в ближайшее время перейдет в московский клуб, соглашение уже достигнуто.
«Альварес переходит в «Спартак»? Нет, это неправда. Вел ли я переговоры с руководством клуба? Это тоже всего лишь выдумки», – сказал Симонян.
В нынешнем сезоне Альварес принял участие в девяти поединках, забил один гол и сделал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 3 миллиона евро.