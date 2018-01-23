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    Агент Альвареса: «Никаких переговоров со «Спартаком» мы не вели. Это все выдумки»

    Агент Марсело Симонян, представляющий интересы полузащитника «Сампдории» Рикардо Альвареса, заявил, что не вел никаких переговоров со «Спартаком».

    Сегодня итальянские СМИ сообщили, что аргентинец в ближайшее время перейдет в московский клуб, соглашение уже достигнуто.

    «Альварес переходит в «Спартак»? Нет, это неправда. Вел ли я переговоры с руководством клуба? Это тоже всего лишь выдумки», – сказал Симонян.

    В нынешнем сезоне Альварес принял участие в девяти поединках, забил один гол и сделал одну результативную передачу. По оценке портала Transfermarkt, его стоимость составляет 3 миллиона евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    23.01.2018 14:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 18:46

      ну я так и думал, вообще все подобные новости воспринимаю как выдумки до официального подтверждения.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 января 2018, 16:34

      Имя-фамилия агента уже звучат как какая-то утка)

      0
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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 23 января 2018, 16:03

      опять куча всяких утиных новостей !!!!! пора бы уже купить пару нормальных игроков !

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 23 января 2018, 14:55

      очередной вброс?

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