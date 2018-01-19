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    Ветеран «Спартака» – о Джикии: «Футболист не может на ровном месте получать такие травмы. Каррера и его помощники делают что-то не то»

    Ветеран «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о травме защитника московского клуба Георгия Джикии.

    Из-за повреждения крестообразной связки колена россиянин может пропустить чемпионат мира-2018.

    «Ситуацию надо как-то корректировать, потому что игроки получают очень много травм. В том числе и разрывы крестообразных связок. На мой взгляд, что-то не то происходит в работе, потому что не может футболист на ровном месте получать такие травмы.

    Сборы сборами, но когда игрок входит перегруженным и не готов к игре, как правило, бывают травмы. И когда это происходит без контакта – это прямая связь, что Каррера и его помощники делают что-то не то», – сказал Булатов.

    Самая неприятная травма «Спартака». Уже десять игроков за шесть лет

    Источник: Р-Спорт

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    19.01.2018 15:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 января 2018, 21:23

      После летних сборов кресты "летели" и сейчас сборы начались с травм! И ведь не в столкновениях, не в единоборствах, а от от резких нагрузок, наверное! О чем думает тренер по физподготовке? И это не последняя травма, если и дальше будут такие тренировки!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 января 2018, 19:17

      согласен как-то часто стали подобные травмы происходить и ведь не в одной команде нашего чемпионата такие повреждения так часто не случаются, есть над чем подумать.

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 19 января 2018, 19:11

      А вспомним как начинали сезон,
      Не пустой это звон.

      1
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 19 января 2018, 17:30

      Хватит пи...ть всем .Пусть лечится мужик.Жалко лучший защитник в Спартаке.Надо срочно кого то покупать.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 19 января 2018, 16:13

      А вообще надо искать причину...четвертые (!) кресты за полгода.Это не нормально.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 19 января 2018, 15:44

      Вряд ли Каррера и его помощники будут вредить игрокам своей команды.Хотя примеров таких травм у Спартака уже большое количество.Жаль Джикию.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > klifS 19 января 2018, 16:12

      Кресты и мышцы это разные вещи, физрук здесь не причем.

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > klifS 19 января 2018, 16:58

      ну кресты это какой то бич Спартака, вспомнить хоть Паршивлюка или Торбинского. Я думаю что дело в том что активность работы и требования к футболистам стали выше, а их подготовка, ососбенно в детско-юношеских школах, была не на уровне Италии. Ну и он работал в футбольных клубах так что думаю здесь не надо ссылаться на работу со сборной италии по горным лыжам.

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > klifS 19 января 2018, 17:49

      ну Аталанта, Кальяри и Сиена это не всегда клубы низших лиг. Плюс в Италии очень хорошая подготовка игроков, там ного физики... так что думаю проблема с крестами не в тренере.

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