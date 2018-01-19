Ветеран «Спартака» – о Джикии: «Футболист не может на ровном месте получать такие травмы. Каррера и его помощники делают что-то не то»

Ветеран «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о травме защитника московского клуба Георгия Джикии.

Из-за повреждения крестообразной связки колена россиянин может пропустить чемпионат мира-2018.

«Ситуацию надо как-то корректировать, потому что игроки получают очень много травм. В том числе и разрывы крестообразных связок. На мой взгляд, что-то не то происходит в работе, потому что не может футболист на ровном месте получать такие травмы.

Сборы сборами, но когда игрок входит перегруженным и не готов к игре, как правило, бывают травмы. И когда это происходит без контакта – это прямая связь, что Каррера и его помощники делают что-то не то», – сказал Булатов.

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