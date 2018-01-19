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  • Ветеран «Спартака» – о Джикии: «Футболист не может на ровном месте получать такие травмы. Каррера и его помощники делают что-то не то»

Ветеран «Спартака» – о Джикии: «Футболист не может на ровном месте получать такие травмы. Каррера и его помощники делают что-то не то»

19 января 2018, 15:15
10

Ветеран «Спартака» Виктор Булатов поделился мнением о травме защитника московского клуба Георгия Джикии.

Из-за повреждения крестообразной связки колена россиянин может пропустить чемпионат мира-2018.

«Ситуацию надо как-то корректировать, потому что игроки получают очень много травм. В том числе и разрывы крестообразных связок. На мой взгляд, что-то не то происходит в работе, потому что не может футболист на ровном месте получать такие травмы.

Сборы сборами, но когда игрок входит перегруженным и не готов к игре, как правило, бывают травмы. И когда это происходит без контакта – это прямая связь, что Каррера и его помощники делают что-то не то», – сказал Булатов.

Самая неприятная травма «Спартака». Уже десять игроков за шесть лет

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Булатов Виктор Каррера Массимо
Комментарии (10)
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zigbert
1516365893
Вряд ли Каррера и его помощники будут вредить игрокам своей команды.Хотя примеров таких травм у Спартака уже большое количество.Жаль Джикию.
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Тraumtanzеr
1516367628
А вообще надо искать причину...четвертые (!) кресты за полгода.Это не нормально.
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Гладиатор++++===
1516372204
Хватит пи...ть всем .Пусть лечится мужик.Жалко лучший защитник в Спартаке.Надо срочно кого то покупать.
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subbotaspartak
1516378315
А вспомним как начинали сезон, Не пустой это звон.
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OfaZavr
1516378635
согласен как-то часто стали подобные травмы происходить и ведь не в одной команде нашего чемпионата такие повреждения так часто не случаются, есть над чем подумать.
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Serjoga
1516386206
После летних сборов кресты "летели" и сейчас сборы начались с травм! И ведь не в столкновениях, не в единоборствах, а от от резких нагрузок, наверное! О чем думает тренер по физподготовке? И это не последняя травма, если и дальше будут такие тренировки!
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