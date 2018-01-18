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Бистрович удивлен высокими скоростями на тренировках ЦСКА

18 января 2018, 09:04
14

Новичок ЦСКА полузащитник Кристиян Бистрович отметил для себя возросшие скорости, с которыми он столкнулся впервые в столичном клубе. По его словам, это говорит о классе армейцев.

– Кристиян, общались ли вы перед переходом в ЦСКА с кем-то из соотечественников, игравших ранее в чемпионате России?

– Нет, ни с кем из футболистов не удалось поговорить на эту тему. Разумеется, я в курсе, что в Марио Пашалич выступает в «Спартаке», а Ведран Чорлука – в «Локомотиве», но лично с ними не знаком.

– Прошла уже половина первого сбора. Вы тренируетесь с командой. Что можете сказать, как оцените уровень?

– Очень высокие скорости! Уровень высочайший. В предыдущей команде, где я выступал, все было намного медленней, уровень ниже. Здесь же все происходит настолько быстро! Индивидуальные характеристики игроков очень высокие. Безусловно, это самый высокий уровень, с которым я когда-либо сталкивался. Не зря ЦСКА ежегодно играет в Лиге чемпионов.

Источник: Бобсоккер
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бистрович Кристиян
Комментарии (14)
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ПФК ЦСКА Моscow
1516256187
удачи!
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Lester84
1516256582
Если у нас высокие скорости, что ж тогда в его Белупе было? Спортивная ходьба?
Ответить
BRO_football
1516259174
Бистрович не такой бистрый?
Ответить
shinnik
1516260415
Это ты ещё Ерёменко не застал.)
Ответить
OOOVVV.
1516264039
Это только начало тренировок, ещё многое удивит Кристияна в ЦСКА.
Ответить
Axe111
1516266927
С каких пор хождение пешком стало высокой скоростью ЛОЛ
Ответить
Полная Канистра
1516269882
это что то новое в футболе он чё не в курсе что бегать надо
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Rainmaker
1516271020
Если у нас высокие скорости, что ж тогда в Англии, Италии?
Ответить
vovan55
1516277101
М-да, а как же он играть будет...
Ответить
Snek
1516283001
отправьте обратно дебила
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