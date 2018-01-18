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    Бистрович удивлен высокими скоростями на тренировках ЦСКА

    Новичок ЦСКА полузащитник Кристиян Бистрович отметил для себя возросшие скорости, с которыми он столкнулся впервые в столичном клубе. По его словам, это говорит о классе армейцев.

    – Кристиян, общались ли вы перед переходом в ЦСКА с кем-то из соотечественников, игравших ранее в чемпионате России?

    – Нет, ни с кем из футболистов не удалось поговорить на эту тему. Разумеется, я в курсе, что в Марио Пашалич выступает в «Спартаке», а Ведран Чорлука – в «Локомотиве», но лично с ними не знаком.

    – Прошла уже половина первого сбора. Вы тренируетесь с командой. Что можете сказать, как оцените уровень?

    – Очень высокие скорости! Уровень высочайший. В предыдущей команде, где я выступал, все было намного медленней, уровень ниже. Здесь же все происходит настолько быстро! Индивидуальные характеристики игроков очень высокие. Безусловно, это самый высокий уровень, с которым я когда-либо сталкивался. Не зря ЦСКА ежегодно играет в Лиге чемпионов.

    Источник: Бобсоккер

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    18.01.2018 09:04
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4454

      Snek 18 января 2018, 16:43

      отправьте обратно дебила

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 18 января 2018, 15:05

      М-да, а как же он играть будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Rainmaker 18 января 2018, 13:23

      Если у нас высокие скорости, что ж тогда в Англии, Италии?

      1
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      ...
      Рейтинг: +206

      Эмом > Rainmaker 18 января 2018, 16:15

      не сказал бы что в Италии высокие скорости,

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 января 2018, 13:04

      это что то новое в футболе он чё не в курсе что бегать надо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 18 января 2018, 12:15

      С каких пор хождение пешком стало высокой скоростью ЛОЛ

      1
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 18 января 2018, 11:27

      Это только начало тренировок, ещё многое удивит Кристияна в ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +1894

      lek! 18 января 2018, 11:14

      А еще ТЫ не видел Мусу , ракета .

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 18 января 2018, 10:40

      Ну, успокоил... :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 января 2018, 10:39

      Особенно удивили скорости защитников-добавил Бистрович

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 января 2018, 10:26

      Это ты ещё Ерёменко не застал.)

      -1
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