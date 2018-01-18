Бистрович удивлен высокими скоростями на тренировках ЦСКА

Новичок ЦСКА полузащитник Кристиян Бистрович отметил для себя возросшие скорости, с которыми он столкнулся впервые в столичном клубе. По его словам, это говорит о классе армейцев.

– Кристиян, общались ли вы перед переходом в ЦСКА с кем-то из соотечественников, игравших ранее в чемпионате России?

– Нет, ни с кем из футболистов не удалось поговорить на эту тему. Разумеется, я в курсе, что в Марио Пашалич выступает в «Спартаке», а Ведран Чорлука – в «Локомотиве», но лично с ними не знаком.

– Прошла уже половина первого сбора. Вы тренируетесь с командой. Что можете сказать, как оцените уровень?

– Очень высокие скорости! Уровень высочайший. В предыдущей команде, где я выступал, все было намного медленней, уровень ниже. Здесь же все происходит настолько быстро! Индивидуальные характеристики игроков очень высокие. Безусловно, это самый высокий уровень, с которым я когда-либо сталкивался. Не зря ЦСКА ежегодно играет в Лиге чемпионов.