Фанаты «ПСЖ» поддержали Кавани и освистали Неймара

Болельщики «ПСЖ» освистали форварда команды Неймара в матче французской Лиги 1 против «Дижона», который закончился со счетом 8:0. В этой встрече бразилец оформил покер.

На 83-й минуте матча он отобрал право пробить пенальти у Эдинсона Кавани, который мог побить рекорд Златана Ибрагимовича по голам за клуб (156). После этого трибуны стали свистеть в адрес Неймара, а также скандировать фамилию уругвайца во время исполнения 11-метрового удара.

Стоит отметить, что ранее Неймар уже конфликтовал на поле с форвардом сборной Уругвая – в матче 18 сентября 2017 года против «Лиона» (2:0).