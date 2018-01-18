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Фанаты «ПСЖ» поддержали Кавани и освистали Неймара

18 января 2018, 07:06
9

Болельщики «ПСЖ» освистали форварда команды Неймара в матче французской Лиги 1 против «Дижона», который закончился со счетом 8:0. В этой встрече бразилец оформил покер.

На 83-й минуте матча он отобрал право пробить пенальти у Эдинсона Кавани, который мог побить рекорд Златана Ибрагимовича по голам за клуб (156). После этого трибуны стали свистеть в адрес Неймара, а также скандировать фамилию уругвайца во время исполнения 11-метрового удара.

Стоит отметить, что ранее Неймар уже конфликтовал на поле с форвардом сборной Уругвая – в матче 18 сентября 2017 года против «Лиона» (2:0).

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 ПСЖ Кавани Эдинсон Неймар
Комментарии (9)
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brhr
1516249109
Ну есть же штатный пенальтист или все решают деньги?
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BlackMurder
1516251027
Я думаю скоро матадор хохолок то подрежет этому мешку денежному
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Alex Y
1516252645
Обнаглел
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swot1205
1516254037
Петух одним словом
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Axe111
1516254171
Придурок Иди в спартак
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Gullit 76
1516255693
Жадина!
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бочаров
1516260216
Все что ли боятся этого петушка в ПСЖ.Потоптали бы его и порядок.
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Mark68
1516263245
Некрасивый поступок!
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andrej-lucevich
1516285095
Штатного пенальтиста (или пенальтистов) назначает главный тренер. Еще несколько месяцев назад Эмери определил очередность между Кавани и Неймаром. Поэтому не вижу никаких проблем в том, что в данном матче пенальти бил (и забил!) Неймар.
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