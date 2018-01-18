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    Фанаты «ПСЖ» поддержали Кавани и освистали Неймара

    Болельщики «ПСЖ» освистали форварда команды Неймара в матче французской Лиги 1 против «Дижона», который закончился со счетом 8:0. В этой встрече бразилец оформил покер.

    На 83-й минуте матча он отобрал право пробить пенальти у Эдинсона Кавани, который мог побить рекорд Златана Ибрагимовича по голам за клуб (156). После этого трибуны стали свистеть в адрес Неймара, а также скандировать фамилию уругвайца во время исполнения 11-метрового удара.

    Стоит отметить, что ранее Неймар уже конфликтовал на поле с форвардом сборной Уругвая – в матче 18 сентября 2017 года против «Лиона» (2:0).

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.01.2018 07:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 18 января 2018, 17:18

      Штатного пенальтиста (или пенальтистов) назначает главный тренер. Еще несколько месяцев назад Эмери определил очередность между Кавани и Неймаром. Поэтому не вижу никаких проблем в том, что в данном матче пенальти бил (и забил!) Неймар.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +575

      Mark68 18 января 2018, 11:14

      Некрасивый поступок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 18 января 2018, 10:23

      Все что ли боятся этого петушка в ПСЖ.Потоптали бы его и порядок.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 января 2018, 09:08

      Жадина!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3559

      Axe111 18 января 2018, 08:42

      Придурок

      Иди в спартак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2635

      swot1205 18 января 2018, 08:40

      Петух одним словом

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 18 января 2018, 08:17

      Обнаглел

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 18 января 2018, 07:50

      Я думаю скоро матадор хохолок то подрежет этому мешку денежному

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1389

      brhr 18 января 2018, 07:18

      Ну есть же штатный пенальтист или все решают деньги?

      1
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