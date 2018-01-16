Фред: «С нетерпением жду звонка от Гвардиолы с предложением приехать в «Манчестер Сити» прямо сейчас»

Полузащитник «Шахтера» Фред рассказал, что знает об интересе к своей персоне со стороны главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

Ранее сообщалось, что «горожане» готовы заплатить за бразильца порядка 34 миллионов евро в летнее трансферное окно.

«Об интересе со стороны «Манчестер Сити» и Гвардиолы мне рассказал друг. Рад, что я так хорошо известен в Европе. Но признаюсь, я с нетерпением жду звонка от Пепа приехать прямо сейчас», – сказал Фред.

На прошлой неделе 24-летний хавбек продлил контракт с донецким клубом до 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.