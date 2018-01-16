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    Фред: «С нетерпением жду звонка от Гвардиолы с предложением приехать в «Манчестер Сити» прямо сейчас»

    Полузащитник «Шахтера» Фред рассказал, что знает об интересе к своей персоне со стороны главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

    Ранее сообщалось, что «горожане» готовы заплатить за бразильца порядка 34 миллионов евро в летнее трансферное окно.

    «Об интересе со стороны «Манчестер Сити» и Гвардиолы мне рассказал друг. Рад, что я так хорошо известен в Европе. Но признаюсь, я с нетерпением жду звонка от Пепа приехать прямо сейчас», – сказал Фред.

    На прошлой неделе 24-летний хавбек продлил контракт с донецким клубом до 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, отметившись двумя голами и четырьмя результативными передачами.

    Источник: Squawka Football

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    16.01.2018 15:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 16 января 2018, 16:16

      Мечтать не вредно!))

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