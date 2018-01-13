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    Бундеслига. «Хоффенхайм» и «Вердер» обменялись голами; «Ганновер» выиграл, уступая в два мяча

    Завершились некоторые матчи 18 тура немецкой Бундеслиги. «Хоффенхайм» на чужом поле не смог одолеть «бременских музыкантов». При этом команда Юлиана Нагельсмана сумела отличиться первой.

    В еще одном поединке «Гамбург» в гостях уступил «Аугсбургу». Единственный мяч за хозяев забил Ку Чжа-Чеол.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 18-й тур

    Айнтрахт – Фрайбург – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Халлер, 28; 1:1 – Кох, 51.

    Аугсбург – Гамбург – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Чжа-Чеол, 45.

    Вердер – Хоффенхайм – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Хюбнер, 39; 1:1 – Гебре Селасси, 63.

    Ганновер – Майнц – 3:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Муто, 26; 0:2 – Хак, 31; 1:2 – Фуллкруг, 33; 2:2 – Фуллкруг, 38 (с пенальти); 3:2 – Фуллкруг, 75.

    Штутгарт – Герта – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Штарк, 78 (в свои ворота).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.01.2018 19:27
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