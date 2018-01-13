Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин взял 31 игрока на сбор «Локомотива» в Марбелье

    Официальный сайт «Локомотива» сообщил заявку команды на тренировочный сбор в Марбелье, который пройдет с 12 по 28 января.

    Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.

    Защитники: Виталий Денисов, Кверквелия, Лапшов, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Чорлука.

    Полузащитники: Баринов, Галанин, Игорь Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Куликов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Натхо, Рыбусь, Тарасов, Тугарев, Фарфан, Фернандеш.

    Нападающие: Ари, Галаджан, Корян, Лысов, Эдер.

    Ранее главный тренер московского клуба Юрий Семин рассказал о целях команды на сборе.

    Календарь «Локомотива» на первом сборе:

    18 января: «Люцерн» (Швейцария)

    23 января: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай)

    27 января: «Эстерсунд» (Швеция)

    Источник: ФК «Локомотив»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.01.2018 00:06
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 13 января 2018, 10:37

      Главное без травм!!! Удачных сборов и новых побед!!! И ради бога ни кого не продавать!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +825

      Etiainen > Fan Loko mik 13 января 2018, 11:25

      Ротенберга можно)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +336

      DeviDjons > Fan Loko mik 13 января 2018, 14:15

      Ротенберга,Михалика

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 13 января 2018, 06:37

      Через месяц важный матч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 января 2018, 03:37

      Хорошего сбора , самое главное без травм !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2894

      Lokofint 13 января 2018, 02:40

      Хорошая компания собралась

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 января 2018, 00:39

      Глаз радуется, травмированных нет.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11