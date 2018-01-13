Семин взял 31 игрока на сбор «Локомотива» в Марбелье

Официальный сайт «Локомотива» сообщил заявку команды на тренировочный сбор в Марбелье, который пройдет с 12 по 28 января.

Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.

Защитники: Виталий Денисов, Кверквелия, Лапшов, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Чорлука.

Полузащитники: Баринов, Галанин, Игорь Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Куликов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Натхо, Рыбусь, Тарасов, Тугарев, Фарфан, Фернандеш.

Нападающие: Ари, Галаджан, Корян, Лысов, Эдер.

Ранее главный тренер московского клуба Юрий Семин рассказал о целях команды на сборе.

Календарь «Локомотива» на первом сборе:

18 января: «Люцерн» (Швейцария)

23 января: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай)

27 января: «Эстерсунд» (Швеция)