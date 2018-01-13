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Семин взял 31 игрока на сбор «Локомотива» в Марбелье

13 января 2018, 00:06
8

Официальный сайт «Локомотива» сообщил заявку команды на тренировочный сбор в Марбелье, который пройдет с 12 по 28 января.

Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.

Защитники: Виталий Денисов, Кверквелия, Лапшов, Маргасов, Михалик, Пейчинович, Ротенберг, Чорлука.

Полузащитники: Баринов, Галанин, Игорь Денисов, Игнатьев, Касаев, Коломейцев, Куликов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Натхо, Рыбусь, Тарасов, Тугарев, Фарфан, Фернандеш.

Нападающие: Ари, Галаджан, Корян, Лысов, Эдер.

Ранее главный тренер московского клуба Юрий Семин рассказал о целях команды на сборе.

Календарь «Локомотива» на первом сборе:

18 января: «Люцерн» (Швейцария)

23 января: «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (Китай)

27 января: «Эстерсунд» (Швеция)

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив
Комментарии (8)
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DOCTOR PENALTY
1515793156
Глаз радуется, травмированных нет.
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Lokofint
1515800403
Хорошая компания собралась
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XaXatyn
1515803830
Хорошего сбора , самое главное без травм !
Ответить
bumer_moscow
1515814677
Через месяц важный матч
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Fan Loko mik
1515829058
Главное без травм!!! Удачных сборов и новых побед!!! И ради бога ни кого не продавать!!!
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