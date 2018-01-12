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    Семин – о сборах: «С первого дня думаем о матчах с «Ниццей»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» во время сбора в Марбелье.

    «С первого дня мы думаем о матчах с «Ниццей». Первостепенная задача сейчас – набрать оптимальные физические кондиции.

    Выраженного акцента на «физику» или тактику делать не станем. На данном этапе нужно работать сбалансированно, набирать во всех компонентах. У нас запланирован большой комплекс упражнений вплоть до последнего дня сбора.

    Проведем три контрольных матча. Играть будем по нарастающей: в первых двух матчах ребята проведут на поле по 45 минут. Футболисты, которые сыграли в первой части сезона больше остальных, могут пропустить первый матч. Так что прошу болельщиков не удивляться и не пугаться! Будет вариативность. И форму надо набирать постепенно.

    Особое внимание уделим ранее травмированным игрокам – тем, кто пропустил часть сезона. Надеемся, что все смогут заниматься в общей группе, и к матчам Лиги Европы и чемпионата мы подойдем во всеоружии. Здоровыми и сильными!» – сказал специалист.

    Первый матч пройдет 15 февраля в Ницце, ответный – 22 февраля в Москве.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что болельщики французского клуба порекомендовали женщинам и детям воздержаться от поездки в Россию. Член исполкома РФС Игорь Лебедев сказал, что беспорядков не будет.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    12.01.2018 22:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 января 2018, 11:58

      Да мы все надеемся неа удачное выступление наших клубов в ЛЕ!!! Единственное что мы не простим это откровенного слива!

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 13 января 2018, 11:20

      Первые сборы после перерыва-всегда самые сложные и трудные,но именно на такой "пахоте" закладывается основа для всех оставшихся матчей-когда-то в свое время насмотрелся на этот процесс,где в "напряге"
      все : тренеры и игроки-потому и желаю успешно пройти эти занятия с большой пользой и без травм!

      1
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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 13 января 2018, 03:42

      Локо, удачи в игре! Приятно смотреть на толковый футбол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 13 января 2018, 02:49

      Товарищи железные дорожники! Топки держать в жаре, давление не снижать, но следить за тормозами!!! ПОМОЖЕМ НАШИМ КОЧЕГАРАМ! Удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 13 января 2018, 00:47

      Удачи Локо и всем нашим клубам в еврокубках!

      3
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 13 января 2018, 00:07

      На данном этапе матч с Ниццей -
      это важнее всего

      1
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 12 января 2018, 23:43

      порвите их!

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 12 января 2018, 23:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Небось по бумажке читал.Все так грамотно сформулированно, явно не в стиле Семина

      -4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 22:56

      Сложно сомневаться в фундаментальности подготовки команды под руководством ЮПС!!..
      Надеюсь, что в ходе сбора, команда успешно переплавит опыт и азарт в результат на кураже!..))

      4
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 12 января 2018, 22:55

      Хорошей предсезонки Локо и удачных игр весной.

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