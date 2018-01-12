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Семин – о сборах: «С первого дня думаем о матчах с «Ниццей»

12 января 2018, 22:55
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» во время сбора в Марбелье.

«С первого дня мы думаем о матчах с «Ниццей». Первостепенная задача сейчас – набрать оптимальные физические кондиции.

Выраженного акцента на «физику» или тактику делать не станем. На данном этапе нужно работать сбалансированно, набирать во всех компонентах. У нас запланирован большой комплекс упражнений вплоть до последнего дня сбора.

Проведем три контрольных матча. Играть будем по нарастающей: в первых двух матчах ребята проведут на поле по 45 минут. Футболисты, которые сыграли в первой части сезона больше остальных, могут пропустить первый матч. Так что прошу болельщиков не удивляться и не пугаться! Будет вариативность. И форму надо набирать постепенно.

Особое внимание уделим ранее травмированным игрокам – тем, кто пропустил часть сезона. Надеемся, что все смогут заниматься в общей группе, и к матчам Лиги Европы и чемпионата мы подойдем во всеоружии. Здоровыми и сильными!» – сказал специалист.

Первый матч пройдет 15 февраля в Ницце, ответный – 22 февраля в Москве.

Ранее «Бомбардир» писал о том, что болельщики французского клуба порекомендовали женщинам и детям воздержаться от поездки в Россию. Член исполкома РФС Игорь Лебедев сказал, что беспорядков не будет.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Локомотив Ницца
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1515786945
Хорошей предсезонки Локо и удачных игр весной.
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insider_retro
1515787018
Сложно сомневаться в фундаментальности подготовки команды под руководством ЮПС!!.. Надеюсь, что в ходе сбора, команда успешно переплавит опыт и азарт в результат на кураже!..))
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кузнецов артем
1515787638
Небось по бумажке читал.Все так грамотно сформулированно, явно не в стиле Семина
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Chernyi Lis
1515789821
порвите их!
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Юрий Б.
1515791229
На данном этапе матч с Ниццей - это важнее всего
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Hasanino
1515793664
Удачи Локо и всем нашим клубам в еврокубках!
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Par Mezan
1515800993
Товарищи железные дорожники! Топки держать в жаре, давление не снижать, но следить за тормозами!!! ПОМОЖЕМ НАШИМ КОЧЕГАРАМ! Удачи!
Ответить
GoLenaStop
1515804170
Локо, удачи в игре! Приятно смотреть на толковый футбол.
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nemolod
1515831648
Первые сборы после перерыва-всегда самые сложные и трудные,но именно на такой "пахоте" закладывается основа для всех оставшихся матчей-когда-то в свое время насмотрелся на этот процесс,где в "напряге" все : тренеры и игроки-потому и желаю успешно пройти эти занятия с большой пользой и без травм!
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Сильвербой
1515833904
Да мы все надеемся неа удачное выступление наших клубов в ЛЕ!!! Единственное что мы не простим это откровенного слива!
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