Семин – о сборах: «С первого дня думаем о матчах с «Ниццей»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке к матчам 1/16 финала Лиги Европы против «Ниццы» во время сбора в Марбелье.

«С первого дня мы думаем о матчах с «Ниццей». Первостепенная задача сейчас – набрать оптимальные физические кондиции.

Выраженного акцента на «физику» или тактику делать не станем. На данном этапе нужно работать сбалансированно, набирать во всех компонентах. У нас запланирован большой комплекс упражнений вплоть до последнего дня сбора.

Проведем три контрольных матча. Играть будем по нарастающей: в первых двух матчах ребята проведут на поле по 45 минут. Футболисты, которые сыграли в первой части сезона больше остальных, могут пропустить первый матч. Так что прошу болельщиков не удивляться и не пугаться! Будет вариативность. И форму надо набирать постепенно.

Особое внимание уделим ранее травмированным игрокам – тем, кто пропустил часть сезона. Надеемся, что все смогут заниматься в общей группе, и к матчам Лиги Европы и чемпионата мы подойдем во всеоружии. Здоровыми и сильными!» – сказал специалист.

Первый матч пройдет 15 февраля в Ницце, ответный – 22 февраля в Москве.

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