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    Член исполкома РФС Лебедев: «С болельщиками «Ниццы» не будет драк, происшествий и изнасилований»

    Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что болельщики «Ниццы» посоветовали женщинам и детям не ехать в Москву на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива».

    «Ничего страшного в поездке в Россию для болельщиков «Ниццы» нет. Это просто миллионная попытка бросить гадость в нашу сторону. Можно смело успокоить всех болельщиков. Пусть приезжают с детьми, женами, подругами, да с кем угодно. Ничего не угрожает безопасности болельщиков «Ниццы».

    Пусть приезжают и посмотрят на красивый город Москву, погуляют по центру нашей столицы, сходят на футбол на одном из лучших стадионов страны и спокойно улетают обратно. Все будет хорошо. С болельщиками «Ниццы» не будет драк, происшествий и изнасилований, не надо выдумывать всякую ерунду.

    В России сейчас очень спокойно. Всех болельщиков успокоили еще к Кубку конфедераций. Не было ни одной жалобы по поводу стычек среди болельщиков. Наша страна готовится к чемпионату мира. Никаких опасений даже близко быть не может. Я уверен, что «Локомотив» пройдет «Ниццу», поэтому болельщикам следующего соперника тоже нечего бояться. Пусть приезжают», – сказал Лебедев.

    Матч в Ницце состоится 15 февраля, в Москве – 22.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.01.2018 17:37
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +459

      77SAM 11 января 2018, 21:15

      А что у него "всё это" под контролем ?

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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 11 января 2018, 18:07

      И чего там Лебедев делает в исполкоме РФС ? Чистый пиар !

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