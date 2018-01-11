Член исполкома РФС Лебедев: «С болельщиками «Ниццы» не будет драк, происшествий и изнасилований»

Член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал информацию о том, что болельщики «Ниццы» посоветовали женщинам и детям не ехать в Москву на матч 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива».

«Ничего страшного в поездке в Россию для болельщиков «Ниццы» нет. Это просто миллионная попытка бросить гадость в нашу сторону. Можно смело успокоить всех болельщиков. Пусть приезжают с детьми, женами, подругами, да с кем угодно. Ничего не угрожает безопасности болельщиков «Ниццы».

Пусть приезжают и посмотрят на красивый город Москву, погуляют по центру нашей столицы, сходят на футбол на одном из лучших стадионов страны и спокойно улетают обратно. Все будет хорошо. С болельщиками «Ниццы» не будет драк, происшествий и изнасилований, не надо выдумывать всякую ерунду.

В России сейчас очень спокойно. Всех болельщиков успокоили еще к Кубку конфедераций. Не было ни одной жалобы по поводу стычек среди болельщиков. Наша страна готовится к чемпионату мира. Никаких опасений даже близко быть не может. Я уверен, что «Локомотив» пройдет «Ниццу», поэтому болельщикам следующего соперника тоже нечего бояться. Пусть приезжают», – сказал Лебедев.

Матч в Ницце состоится 15 февраля, в Москве – 22.