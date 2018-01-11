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  • Болельщики «Ниццы» запретили женщинам и детям ехать на выезд против «Локомотива»

Болельщики «Ниццы» запретили женщинам и детям ехать на выезд против «Локомотива»

11 января 2018, 16:50
16

«Ниццу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива» поддержат 187 человек. Все из них – взрослые мужчины.

Глава объединения болельщиков Populaire Sud Гийом Баккьери сказал, что женщинам и детям порекомендовали пропустить матч из-за угрозы безопасности. Об этом сообщил ресурс 20 Minutes.

Источник отметил, что решение связано с убийством болельщика «Тулузы» на выезде против «Партизана» в 2009 году.

Встреча в Москве состоится 22 февраля. Первый матч пройдет 15 февраля.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Локомотив Ницца
Комментарии (16)
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dok66
1515679884
Маразм крепчал ! Причем здесь Тулуза и Партизан ????
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Adekvat07
1515680638
Ясен перец французские женщины уже ходят в паранджах
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84aivengo
1515681731
пусть тогда ина чм не приезжают...
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Krasnodar 123
1515682720
Детей и взрослых французских геев не присылайте! А девушек красивых ногастых и сисястых побольше!
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Антон bx14e
1515685564
..ехать на выезд ПРОТИВ Локомотива...видите ключевое слово особенно последних лет? все они против.надо наказать за санкции,за Мистрали,за "толерантность"..
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OfaZavr
1515686874
во первых при чем тут Партизан и клуб из России или для них это одно и то же а во вторых это полный бред.
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Сильвербой
1515688244
Нет, ну дело хозяйское конечно, но я думаю ребята просто решили поразвлечься в Москве с руссими дувушками и в этой ситуации жены с детьми вообще некстати!!!
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Joker Loko
1515689298
187 Геев привезут? Оо
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Chernyi Lis
1515698309
совсем гейвропа отупела((если наоборот у вас насилуют каждый день и безнаказанно..и педофилия вовсю..то надо перевести стрелки плять..(( локо разгромите их в пух и прах!!!
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Горкин Блеванов
1516036542
А то ! У нас парни как на подбор, рога вам быстро понаставят
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