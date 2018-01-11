Болельщики «Ниццы» запретили женщинам и детям ехать на выезд против «Локомотива»

«Ниццу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива» поддержат 187 человек. Все из них – взрослые мужчины.

Глава объединения болельщиков Populaire Sud Гийом Баккьери сказал, что женщинам и детям порекомендовали пропустить матч из-за угрозы безопасности. Об этом сообщил ресурс 20 Minutes.

Источник отметил, что решение связано с убийством болельщика «Тулузы» на выезде против «Партизана» в 2009 году.

Встреча в Москве состоится 22 февраля. Первый матч пройдет 15 февраля.