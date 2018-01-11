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    Болельщики «Ниццы» запретили женщинам и детям ехать на выезд против «Локомотива»

    «Ниццу» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против «Локомотива» поддержат 187 человек. Все из них – взрослые мужчины.

    Глава объединения болельщиков Populaire Sud Гийом Баккьери сказал, что женщинам и детям порекомендовали пропустить матч из-за угрозы безопасности. Об этом сообщил ресурс 20 Minutes.

    Источник отметил, что решение связано с убийством болельщика «Тулузы» на выезде против «Партизана» в 2009 году.

    Встреча в Москве состоится 22 февраля. Первый матч пройдет 15 февраля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.01.2018 16:50
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 15 января 2018, 20:15

      А то ! У нас парни как на подбор, рога вам быстро понаставят

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 12 января 2018, 10:36

      Это называется "бл*ядо*ход" по-французски!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2735

      BlackMurder 11 января 2018, 22:58

      Ваши 187 мужчин за эту херню отгребут по полной программе)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 11 января 2018, 22:18

      совсем гейвропа отупела((если наоборот у вас насилуют каждый день и безнаказанно..и педофилия вовсю..то надо перевести стрелки плять..(( локо разгромите их в пух и прах!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 января 2018, 22:06

      причиной тому ВАДА - они подозревают российских болельщиков в использовании допинга

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +191

      Joker Loko 11 января 2018, 19:48

      187 Геев привезут? Оо

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 11 января 2018, 19:42

      идиотизм как обычно)) ничего нового наши Гейропейские "партнеры" не придумали.... В игре с Партизаном убили болельщика поэтому в Россию не едем))) и седите там в своей афро-франции!!! А мы приедем и победим вас там с вашими трусливыми болельщиками!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 11 января 2018, 19:30

      Нет, ну дело хозяйское конечно, но я думаю ребята просто решили поразвлечься в Москве с руссими дувушками и в этой ситуации жены с детьми вообще некстати!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 января 2018, 19:07

      во первых при чем тут Партизан и клуб из России или для них это одно и то же а во вторых это полный бред.

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > OfaZavr 11 января 2018, 22:59

      Бред бредовейший, согласен полностью! 2009 год, Партизан, Тулуза! Причем же тут 2018 год, Локомотив и Ницца?!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Обер-КанцлерЪ 12 января 2018, 09:56

      видимо просто приплели чтобы запугать собственных болельщиков и лишний раз Россию в неприглядном свете выставить.

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 января 2018, 18:46

      ..ехать на выезд ПРОТИВ Локомотива...видите ключевое слово особенно последних лет? все они против.надо наказать
      за санкции,за Мистрали,за "толерантность"..

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