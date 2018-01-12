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    Ван Перси вернется в «Фейеноорд» спустя 14 лет

    Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси перейдет в «Фейеноорд». Об этом сообщил голландский ресурс AD.

    В ближайшее время 34-летний голландец пройдет медобследование. Источник отметил, что в роттердамском клубе уверены в успешности сделки.

    По информации турецкого отдела beIN Sports, голландец договорился о контракте на полтора года.

    Ван Перси выступает за «Фенербахче» с 2015 года. Прежде форвард играл за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

    Нападающий сборной Голландии выступал за «Фейеноорд» с 2001 по 2004 год.

    В октябре «Бомбардир» писал о том, что «Фенербахче» отпустит футболиста.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.01.2018 20:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4025

      raritet 12 января 2018, 21:45

      как быстро время бежит-еще недавно любовались его голами за Арсенал , а ныне картина-ПРИПЛЫЛИ....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 января 2018, 21:32

      ван Перси вернётся, как принц Персии...)))

      3
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