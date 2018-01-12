Ван Перси вернется в «Фейеноорд» спустя 14 лет

как быстро время бежит-еще недавно любовались его голами за Арсенал , а ныне картина-ПРИПЛЫЛИ....
Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси перейдет в «Фейеноорд». Об этом сообщил голландский ресурс AD.
В ближайшее время 34-летний голландец пройдет медобследование. Источник отметил, что в роттердамском клубе уверены в успешности сделки.
По информации турецкого отдела beIN Sports, голландец договорился о контракте на полтора года.
Ван Перси выступает за «Фенербахче» с 2015 года. Прежде форвард играл за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».
Нападающий сборной Голландии выступал за «Фейеноорд» с 2001 по 2004 год.
В октябре «Бомбардир» писал о том, что «Фенербахче» отпустит футболиста.