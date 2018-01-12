Ван Перси вернется в «Фейеноорд» спустя 14 лет

Нападающий «Фенербахче» Робин ван Перси перейдет в «Фейеноорд». Об этом сообщил голландский ресурс AD.

В ближайшее время 34-летний голландец пройдет медобследование. Источник отметил, что в роттердамском клубе уверены в успешности сделки.

По информации турецкого отдела beIN Sports, голландец договорился о контракте на полтора года.

Ван Перси выступает за «Фенербахче» с 2015 года. Прежде форвард играл за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Нападающий сборной Голландии выступал за «Фейеноорд» с 2001 по 2004 год.

В октябре «Бомбардир» писал о том, что «Фенербахче» отпустит футболиста.