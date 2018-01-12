Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-форвард «Спартака» Уорис может перейти в «Порту»

    Нападающий «Лорьяна» Маджид Уорис в ближайшее время может стать игроком «Порту», сообщает Yahoo Sports. Трансфер 26-летнего игрока сборной Ганы оценивается в 2 миллиона евро.

    Сам Уорис хочет как можно скорее покинуть «Лорьян». В клубе готовы пойти на встречу игроку, если будет получено серьезное предложение. Известно, что агент футболиста уже встречался с представителями «Сент-Этьена», но переговоры завершились безрезультатно.

    Стоит отметить, что Уорис известен в России по игре за «Спартак», где он выступал с 2013 по 2014 год.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.01.2018 10:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11