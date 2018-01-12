Экс-форвард «Спартака» Уорис может перейти в «Порту»

Нападающий «Лорьяна» Маджид Уорис в ближайшее время может стать игроком «Порту», сообщает Yahoo Sports. Трансфер 26-летнего игрока сборной Ганы оценивается в 2 миллиона евро.

Сам Уорис хочет как можно скорее покинуть «Лорьян». В клубе готовы пойти на встречу игроку, если будет получено серьезное предложение. Известно, что агент футболиста уже встречался с представителями «Сент-Этьена», но переговоры завершились безрезультатно.

Стоит отметить, что Уорис известен в России по игре за «Спартак», где он выступал с 2013 по 2014 год.