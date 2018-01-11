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    «Зенит» ищет клубы для Дзюбы и еще четверых футболистов основы

    Игроки «Зенита» Артем Дзюба, Олег Шатов, Кристиан Нобоа, Иван Новосельцев, Юрий Лодыгин, Максим Карпов и Дмитрий Богаев могут покинуть команду.

    «Очевидно, что Роберто Манчини не горит желанием брать на сбор ни Дзюбу, ни Шатова – так бывает, игроки и тренер просто не сработались, а убедить на поле в своей правоте футболисты не смогли.

    Очевидно и то, что в случае, если Манчини отцепит обоих от сбора (а улетать в Эмираты уже совсем скоро), ценник на них упадет – а отыграть весну в «Зените-2» амбициозные футболисты, претендующие, и не без оснований, на поездку на ЧМ-2018, не могут.

    Очевидно, что на сегодня есть один самый реальный вариант – «Краснодар». Полагаю, не откажется от Артема и тульский «Арсенал», где трудится Миодраг Божович, под руководством которого в «Ростове» в сезоне-2013/14 Дзюба в 31 матче чемпионата и Кубка забил 19 голов», – сообщил источник.

    По информации издания, Новосельцев может перейти в «Арсенал». Предложений по Лодыгину, Карпову и Богаеву не поступало.

    Согласно источнику, Манчини не собирается покидать клуб.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.01.2018 15:40
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    Комментарии63
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    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 11 января 2018, 22:08

      Из всего списка обидно за Шатова

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Joko21 12 января 2018, 03:33

      ...и Нобоа, хотя нет, не обидно, сам виноват, должен был соображать куда переходит...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +125

      игрок68 11 января 2018, 21:24

      выживают сильнейшие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 11 января 2018, 21:06

      изгадил ребятам карьеру,думали в топ клуб попали,а вляпались в непроходимое болото.Зенит кладбище Российских футболистов.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 января 2018, 20:05

      ну и нахрена тогда брали новосельцева и набоа, а манчини думает что ему суперзвезд купят то он ошибается

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 11 января 2018, 19:53

      Продаются шесть лишних игроков и Дзюба.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 11 января 2018, 19:46

      Из всего списка хорошими игроками назвал бы Шатова и Нобоа. При другом тренере возможно и играли бы..

      Остальные справедливо идут на...на выход

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      Кутах > Aleksandr_1986_Spb_ 11 января 2018, 23:18

      Всё потому, что тренер, мягко говоря, не тот. Вспомните МанСити - набрал целую тучу футболистов и толком не знал, что с ними делать... Почему при других тренерах Шатов играл почти всегда в основе? Даже Дзюба хоть что-то показывал... Сергея Богдановича в команду!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Кутах 11 января 2018, 23:27

      Согласен. Часть кого продают вообще не использовалась. При этом Манчини говорит что ему игроков не хватает.. Ну а по поводу Шатова, он ведь и у Луческу не всегда играл. По-моему тут уже сам игрок дурака валять начал. Один раз случайность, два уже закономерность.

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 января 2018, 19:42

      Любимая питерская забава: сезонная распродажа излишков и неликвида. Бизнес, просто глаз радуется. Если бы на Газпром, давно бы на паперти побирались.

      10
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      Рейтинг: +6979

      1bear 11 января 2018, 19:24

      ...рабочий процесс в клубе,а поросячие троли"смакуют"

      -1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > 1bear 11 января 2018, 19:50

      Я считаю, что если клуб покупает игроков летом, а зимой их же продаёт, то какой же это рабочий процесс? В данном случае уместно говорить о селекционном просчете...

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear > Aleksandr_1986_Spb_ 11 января 2018, 20:58

      ...просчеты случаются даже у суперклубов,ну не прижился игрок–бывает,нужно искать ему новую команду и покупать другого...

      0
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      Рейтинг: +5444

      Приус 11 января 2018, 19:03

      Судя по заголовку Дзюбу футболистом уже не считают.

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      Рейтинг: +121

      Anton-champion 11 января 2018, 19:00

      да понакупали,теперь распродают.А Набоа ии Новосельцев-ЛОХИ.

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      Рейтинг: +5444

      Приус > Anton-champion 11 января 2018, 19:04

      Размечтались о кренделях небесных.

      9
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