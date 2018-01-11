«Зенит» ищет клубы для Дзюбы и еще четверых футболистов основы

Игроки «Зенита» Артем Дзюба, Олег Шатов, Кристиан Нобоа, Иван Новосельцев, Юрий Лодыгин, Максим Карпов и Дмитрий Богаев могут покинуть команду.

«Очевидно, что Роберто Манчини не горит желанием брать на сбор ни Дзюбу, ни Шатова – так бывает, игроки и тренер просто не сработались, а убедить на поле в своей правоте футболисты не смогли.

Очевидно и то, что в случае, если Манчини отцепит обоих от сбора (а улетать в Эмираты уже совсем скоро), ценник на них упадет – а отыграть весну в «Зените-2» амбициозные футболисты, претендующие, и не без оснований, на поездку на ЧМ-2018, не могут.

Очевидно, что на сегодня есть один самый реальный вариант – «Краснодар». Полагаю, не откажется от Артема и тульский «Арсенал», где трудится Миодраг Божович, под руководством которого в «Ростове» в сезоне-2013/14 Дзюба в 31 матче чемпионата и Кубка забил 19 голов», – сообщил источник.

По информации издания, Новосельцев может перейти в «Арсенал». Предложений по Лодыгину, Карпову и Богаеву не поступало.

Согласно источнику, Манчини не собирается покидать клуб.