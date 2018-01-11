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  • «Зенит» ищет клубы для Дзюбы и еще четверых футболистов основы

«Зенит» ищет клубы для Дзюбы и еще четверых футболистов основы

11 января 2018, 15:40
64

Игроки «Зенита» Артем Дзюба, Олег Шатов, Кристиан Нобоа, Иван Новосельцев, Юрий Лодыгин, Максим Карпов и Дмитрий Богаев могут покинуть команду.

«Очевидно, что Роберто Манчини не горит желанием брать на сбор ни Дзюбу, ни Шатова – так бывает, игроки и тренер просто не сработались, а убедить на поле в своей правоте футболисты не смогли.

Очевидно и то, что в случае, если Манчини отцепит обоих от сбора (а улетать в Эмираты уже совсем скоро), ценник на них упадет – а отыграть весну в «Зените-2» амбициозные футболисты, претендующие, и не без оснований, на поездку на ЧМ-2018, не могут.

Очевидно, что на сегодня есть один самый реальный вариант – «Краснодар». Полагаю, не откажется от Артема и тульский «Арсенал», где трудится Миодраг Божович, под руководством которого в «Ростове» в сезоне-2013/14 Дзюба в 31 матче чемпионата и Кубка забил 19 голов», – сообщил источник.

По информации издания, Новосельцев может перейти в «Арсенал». Предложений по Лодыгину, Карпову и Богаеву не поступало.

Согласно источнику, Манчини не собирается покидать клуб.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Нобоа Кристиан Шатов Олег Новосельцев Иван Лодыгин Юрий
Комментарии (64)
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insider_retro
1515674857
Клуб в поте лица ищет для игроков варианты, пока те сидят на попе ровно и выполняют контрактные обязательства... А ведь подобная чуча назревала давно... Приглашали, брали, подписывали и т.п. А зачем???? Не себе, не людям...
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dinar7777dinar
1515676362
зенит - чрезвычайно убыточная трата денег ХАЗПРОМА !
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Чикомас
1515677174
Нахапали ртом и жопой...обескровили соперников, теперь отрыгивают...Пиявки газпромовские...
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sochi-2013
1515679513
«Глушаков — это похороны!» Зенит- это кладбище! Или мини Бермудский треугольник, где пропадают молодые( и не очень) российские таланты.
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Полная Канистра
1515680870
из всех перечисленных тут пока ни кто не зовёт к себе у наших клубов ниже рангом нет денег что бы им платить а выше они и даром не нужны разве что Шатов ещё имеет шанс
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Сильвербой
1515684726
Артема надо оставить, парень всетаки за трофеями пришел! -)))
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OfaZavr
1515685449
все ясно одних лавочников сбрасывают чтобы отобрать у конкурентов и усадить ново прибывших.
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Ахимас Вельде
1515686016
Чтобы купить что-то не нужное, надо продать что-то не нужное.
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Приус
1515686601
Судя по заголовку Дзюбу футболистом уже не считают.
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Одинокий волк Маквейд
1515688979
Любимая питерская забава: сезонная распродажа излишков и неликвида. Бизнес, просто глаз радуется. Если бы на Газпром, давно бы на паперти побирались.
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