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    Гаджиев: «Проблема российского футбола в том, что система управления клубами не поменялась после развала СССР»

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением проблемах российского футбола.

    – В чем беда клубов на балансе регионов?

    – Проблема глубинного характера. Когда после развала Советского союза Россия перестраивалась на профессиональный футбол, система организации работы и финансирования никак не поменялась. По сути, поменялась только вывеска, а все остальное осталось прежним.

    Нам надо было изучать опыт зарубежных клубов и использовать его в нашем футболе с точки зрения совершенствования экономических механизмов. А что мы делали? Мы считали, что нам надо приглашать не эффективных менеджеров, а тренеров. Это была очень серьезная ошибка, которая привела к ситуациям сегодняшнего дня.

    Найди мы другой способ движения футбола, обстановка сейчас была бы наиболее благоприятной. Но руководители посчитали, что главная проблема – тренерские кадры. Мол, нам надо приглашать сильных специалистов, сильных игроков. А на самом деле это не так. И жизнь спустя 20-25 лет это только подтвердила.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2018 01:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +223

      Cupota 10 января 2018, 17:05

      При этом сам Гаджиев в системе советского футбола с 1959 года, он из тех, кто эту систему создал и до сих пор поддерживает. Сам не добился ничего выдающегося ни как игрок, ни как тренер, но критикует. Он сам себя высечь пытается, что ли?!

      -1
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 10 января 2018, 12:30

      Может и так, а может и хуже было бы. То хозяин(губернатор) деньги дал, и с тренера спрашивает (чем ни бизнес-схема?). А то какие-то люди пришли, и говорят :"Я - эффективный менеджер, доход гарантирую, вот цифры, а ты тренер - сиди и слушай меня" (как в "Локо" со Смородской было). Может где доход и случился бы, но был бы футбол - большой вопрос.

      0
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 10 января 2018, 11:45

      Двигаться в нужном направлении,никогда не поздно... а сотрясать воздух,дело бесперспективное...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 10 января 2018, 10:53

      Всё будет хорошо ,наверно

      2
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 10 января 2018, 06:40

      мудрый старец...дело говорит

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 10 января 2018, 05:35

      Проблема российского футбола в том, что этим видом спорта долгое время управлял бездарный чинуша Мутко...

      3
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 января 2018, 05:02

      головой надо думать а не вспоминать прошлое

      0
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    • ...
      Рейтинг: +845

      Avaretz 10 января 2018, 02:47

      Во всем виноват Горбачев

      0
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