Гаджиев: «Проблема российского футбола в том, что система управления клубами не поменялась после развала СССР»

При этом сам Гаджиев в системе советского футбола с 1959 года, он из тех, кто эту систему создал и до сих пор поддерживает. Сам не добился ничего выдающегося ни как игрок, ни как тренер, но критикует. Он сам себя высечь пытается, что ли?!
Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением проблемах российского футбола.
– В чем беда клубов на балансе регионов?
– Проблема глубинного характера. Когда после развала Советского союза Россия перестраивалась на профессиональный футбол, система организации работы и финансирования никак не поменялась. По сути, поменялась только вывеска, а все остальное осталось прежним.
Нам надо было изучать опыт зарубежных клубов и использовать его в нашем футболе с точки зрения совершенствования экономических механизмов. А что мы делали? Мы считали, что нам надо приглашать не эффективных менеджеров, а тренеров. Это была очень серьезная ошибка, которая привела к ситуациям сегодняшнего дня.
Найди мы другой способ движения футбола, обстановка сейчас была бы наиболее благоприятной. Но руководители посчитали, что главная проблема – тренерские кадры. Мол, нам надо приглашать сильных специалистов, сильных игроков. А на самом деле это не так. И жизнь спустя 20-25 лет это только подтвердила.