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  • Гаджиев: «Проблема российского футбола в том, что система управления клубами не поменялась после развала СССР»

Гаджиев: «Проблема российского футбола в том, что система управления клубами не поменялась после развала СССР»

10 января 2018, 01:37
8

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением проблемах российского футбола.

– В чем беда клубов на балансе регионов?

– Проблема глубинного характера. Когда после развала Советского союза Россия перестраивалась на профессиональный футбол, система организации работы и финансирования никак не поменялась. По сути, поменялась только вывеска, а все остальное осталось прежним.

Нам надо было изучать опыт зарубежных клубов и использовать его в нашем футболе с точки зрения совершенствования экономических механизмов. А что мы делали? Мы считали, что нам надо приглашать не эффективных менеджеров, а тренеров. Это была очень серьезная ошибка, которая привела к ситуациям сегодняшнего дня.

Найди мы другой способ движения футбола, обстановка сейчас была бы наиболее благоприятной. Но руководители посчитали, что главная проблема – тренерские кадры. Мол, нам надо приглашать сильных специалистов, сильных игроков. А на самом деле это не так. И жизнь спустя 20-25 лет это только подтвердила.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Гаджиев Гаджи
Комментарии (8)
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Avaretz
1515541642
Во всем виноват Горбачев
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sprint5
1515549757
головой надо думать а не вспоминать прошлое
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a-rakhmatov
1515551747
Проблема российского футбола в том, что этим видом спорта долгое время управлял бездарный чинуша Мутко...
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mishavandit
1515555653
мудрый старец...дело говорит
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сапёр75
1515570835
Всё будет хорошо ,наверно
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Ruryu
1515573916
Двигаться в нужном направлении,никогда не поздно... а сотрясать воздух,дело бесперспективное...
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Vratarь
1515576619
Может и так, а может и хуже было бы. То хозяин(губернатор) деньги дал, и с тренера спрашивает (чем ни бизнес-схема?). А то какие-то люди пришли, и говорят :"Я - эффективный менеджер, доход гарантирую, вот цифры, а ты тренер - сиди и слушай меня" (как в "Локо" со Смородской было). Может где доход и случился бы, но был бы футбол - большой вопрос.
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Cupota
1515593105
При этом сам Гаджиев в системе советского футбола с 1959 года, он из тех, кто эту систему создал и до сих пор поддерживает. Сам не добился ничего выдающегося ни как игрок, ни как тренер, но критикует. Он сам себя высечь пытается, что ли?!
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