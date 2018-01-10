Гаджиев: «Проблема российского футбола в том, что система управления клубами не поменялась после развала СССР»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением проблемах российского футбола.

– В чем беда клубов на балансе регионов?

– Проблема глубинного характера. Когда после развала Советского союза Россия перестраивалась на профессиональный футбол, система организации работы и финансирования никак не поменялась. По сути, поменялась только вывеска, а все остальное осталось прежним.

Нам надо было изучать опыт зарубежных клубов и использовать его в нашем футболе с точки зрения совершенствования экономических механизмов. А что мы делали? Мы считали, что нам надо приглашать не эффективных менеджеров, а тренеров. Это была очень серьезная ошибка, которая привела к ситуациям сегодняшнего дня.

Найди мы другой способ движения футбола, обстановка сейчас была бы наиболее благоприятной. Но руководители посчитали, что главная проблема – тренерские кадры. Мол, нам надо приглашать сильных специалистов, сильных игроков. А на самом деле это не так. И жизнь спустя 20-25 лет это только подтвердила.