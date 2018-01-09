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    Гендиректор «Амкара»: «Финансирование клуба? Дед Мороз не пришел и подарков не принес»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин отметил, что ситуация с финансированием клуба на данный момент остается неизменной. Но, по его словам, несмотря на это команда отправится на сбор в Турцию, который начнется 11 января.

    – Не прояснилась ситуация с финансированием «Амкара»?

    – Дед Мороз не приходил, подарков не принес (смеется). Если честно, ничего нового у нас не появилось. На сборы мы полетим, будем готовиться в плановом режиме. Надеемся, что все будет хорошо.

    – Клуб ищет спонсоров или вся надежда только на помощь от региона?

    – Мы трудимся совместно. Давайте немножко подождем. Надеемся, что все разрешиться в нашу сторону.

    В декабре главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев сообщил, что клуб находится на грани исчезновения из-за тяжелой финансовой ситуации.

    После 20-ти туров «Амкар» занимает 13-е место (зона переходных матчей), имея в своем активе 21 очко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2018 14:25
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +6452

      kursk2014 9 января 2018, 18:56

      Удачи Амкару найти спонсора и решить все финансовые проблемы - что-бы Кубок 1/4 в феврале состоялся

      0
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      Рейтинг: +718

      Антимат 9 января 2018, 18:30

      Дедом Морозом будет кризисный управляющий.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 9 января 2018, 17:51

      В СССР все клубы сборы проводили в южных республиках, про Турцию и Эмираты даже речи не шло. И обыгрывали немцев с англичанами. Может немного понты урезать, глядишь, баланс и сойдется.

      11
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > Ахимас Вельде 10 января 2018, 00:08

      В СССР железный занавес был. За границу не то чтобы футболистов, вообще никого не пускали. Поэтому клубам приходилось приспосабливаться и проводить сборы на южных территориях страны.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 9 января 2018, 16:10

      В первую очередь я бы посоветовал избавиться от Гола, Белорукова,Огуде, Салугина, Рязанцева, Занева,Балановича.Эти футболисты не все игроки основы, но как я считаю в клубе сфинансовыми трудностями должны меньше играть возрастные футболисты и больше Русская молодешь как в Цска, продавая игроков только можно стабилизировать фин.ситуацию в Амкаре, ибо топ спонсоров там не будет.Посмотрите состав команды там всего 4игрока младше 22. Если вылетят в фнл жалеть не буду ибо они уже нечего не могут дать футболу в нашей стране с таким подходом

      2
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 9 января 2018, 14:40

      Видимо вы плохие мальчики,раз дед Мороз не приходил )) Всё будет хорошо !!!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 января 2018, 14:29

      Спрашивается, за что вы там зарплаты получаете? За то, что просите помощь у региона? И вместо решения проблем населения они решают ваши финансовые проблемы. Самим слабо спонсоров найти? Все находят, а у вас с этим проблемы. Просто кто-то не хочет шевелиться в этом направлении.

      1
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      Рейтинг: +3

      DanialaP > bset 9 января 2018, 15:03

      Да нет, просто в Перми нет спонсоров такого масштаба, вот и все. Данная проблема у Амкара уже давно, и не первая.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > bset 9 января 2018, 15:55

      Вы то себе денег найти не можете, что слухи о продаже клуба регулярно появлются

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > кузнецов артем 11 января 2018, 08:24

      Слухи слухами, но только Гинер заявляет, что все нормально и клуб он не продает. А Резвухин говорит, что финансовое положение тяжелое и денег. Та же ситуация и с главными тренерами.

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