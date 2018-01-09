Гендиректор «Амкара»: «Финансирование клуба? Дед Мороз не пришел и подарков не принес»

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин отметил, что ситуация с финансированием клуба на данный момент остается неизменной. Но, по его словам, несмотря на это команда отправится на сбор в Турцию, который начнется 11 января.

– Не прояснилась ситуация с финансированием «Амкара»?

– Дед Мороз не приходил, подарков не принес (смеется). Если честно, ничего нового у нас не появилось. На сборы мы полетим, будем готовиться в плановом режиме. Надеемся, что все будет хорошо.

– Клуб ищет спонсоров или вся надежда только на помощь от региона?

– Мы трудимся совместно. Давайте немножко подождем. Надеемся, что все разрешиться в нашу сторону.

В декабре главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев сообщил, что клуб находится на грани исчезновения из-за тяжелой финансовой ситуации.

После 20-ти туров «Амкар» занимает 13-е место (зона переходных матчей), имея в своем активе 21 очко.