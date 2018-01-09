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  • Гендиректор «Амкара»: «Финансирование клуба? Дед Мороз не пришел и подарков не принес»

Гендиректор «Амкара»: «Финансирование клуба? Дед Мороз не пришел и подарков не принес»

9 января 2018, 14:25
10

Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин отметил, что ситуация с финансированием клуба на данный момент остается неизменной. Но, по его словам, несмотря на это команда отправится на сбор в Турцию, который начнется 11 января.

– Не прояснилась ситуация с финансированием «Амкара»?

– Дед Мороз не приходил, подарков не принес (смеется). Если честно, ничего нового у нас не появилось. На сборы мы полетим, будем готовиться в плановом режиме. Надеемся, что все будет хорошо.

– Клуб ищет спонсоров или вся надежда только на помощь от региона?

– Мы трудимся совместно. Давайте немножко подождем. Надеемся, что все разрешиться в нашу сторону.

В декабре главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев сообщил, что клуб находится на грани исчезновения из-за тяжелой финансовой ситуации.

После 20-ти туров «Амкар» занимает 13-е место (зона переходных матчей), имея в своем активе 21 очко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (10)
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bset
1515497372
Спрашивается, за что вы там зарплаты получаете? За то, что просите помощь у региона? И вместо решения проблем населения они решают ваши финансовые проблемы. Самим слабо спонсоров найти? Все находят, а у вас с этим проблемы. Просто кто-то не хочет шевелиться в этом направлении.
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сапёр75
1515498036
Видимо вы плохие мальчики,раз дед Мороз не приходил )) Всё будет хорошо !!!
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кузнецов артем
1515503439
В первую очередь я бы посоветовал избавиться от Гола, Белорукова,Огуде, Салугина, Рязанцева, Занева,Балановича.Эти футболисты не все игроки основы, но как я считаю в клубе сфинансовыми трудностями должны меньше играть возрастные футболисты и больше Русская молодешь как в Цска, продавая игроков только можно стабилизировать фин.ситуацию в Амкаре, ибо топ спонсоров там не будет.Посмотрите состав команды там всего 4игрока младше 22. Если вылетят в фнл жалеть не буду ибо они уже нечего не могут дать футболу в нашей стране с таким подходом
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Ахимас Вельде
1515509471
В СССР все клубы сборы проводили в южных республиках, про Турцию и Эмираты даже речи не шло. И обыгрывали немцев с англичанами. Может немного понты урезать, глядишь, баланс и сойдется.
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Антимат
1515511846
Дедом Морозом будет кризисный управляющий.
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kursk2014
1515513411
Удачи Амкару найти спонсора и решить все финансовые проблемы - что-бы Кубок 1/4 в феврале состоялся
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