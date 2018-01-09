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  • Попов: «Если Смолов перейдет из «Краснодара» в «Зенит», то променяет шило на мыло»

Попов: «Если Смолов перейдет из «Краснодара» в «Зенит», то променяет шило на мыло»

9 января 2018, 08:31
5

Бывший нападающий ЦСКА и сборной России Денис Попов считает, что нападающему «Краснодара» Федору Смолову стоит задуматься о переходе только в иностранный клуб, а не менять прописку в России.

Напомним, что «Вест Хэм» предлагает за российского футболиста 11 миллионов. Также в его услугах заинтересован «Бешикташ».

– А нужен ли «Зенит» Федору Смолову?

– Знаете, я бы не советовал ему уходить в другую российскую команду. На мой взгляд, если Смолов перейдет из «Краснодара» в «Зенит», то променяет шило на мыло. Ну какая разница, у кого из лидеров он будет играть в России? Разве что «Зенит» чуть повыше в турнирной таблице, и зарплата там будет побольше. А вот в «Вест Хэм», если интерес к нему оттуда действительно есть, Смолову нужно уезжать совершенно точно – не исключено, что это для него первый и последний шанс поиграть на Туманном Альбионе. Неправильно будет отказываться от возможности попробовать себя в таком серьезном турнире как английская Аремьер-лига. Плюс «Вест Хэм» там – не самый слабый клуб, это столичная команда с традициями, которая потихонечку поднимается по турнирной таблице, там есть Энди Кэрролл, который раньше был в «Ливерпуле». И даже если у Смолова не получится заиграть в Англии, все равно «Зенит» потом точно так же, как и сейчас, будет готов забрать его с руками и ногами.

– Недавно в «Брюгге» перешел Габулов – правильно сделал?

– Абсолютно. Человеку 34 года, и, будем откровенны, даже несмотря на то, что он вратарь, Владимир уже на закате своей карьеры. Габулов играл в тульском «Арсенале», который балансирует на грани вылета – и тут ему поступает приглашение от команды из красивейшего европейского города, которая наверняка станет победителем не самого слабого бельгийского чемпионата. Конечно, ему надо было соглашаться. Руководители «Арсенала» молодцы, что пошли Габулову навстречу и отпустили из Тулы.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Вест Хэм Брюгге Арсенал Габулов Владимир Смолов Федор Попов Денис
Комментарии (5)
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oyabun
1515476687
И где же это Арсенал балансирует на грани вылета? Попов хоть в таблицу заглядывал? Туляки в нынешнем сезоне молодцы!
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OfaZavr
1515483168
здесь соглашусь с ним, в Зенит переходить ни в коем случае не стоит, если деньги не в первую очередь важны.
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OOOVVV.
1515487094
Хорошо и точно сказано!!! Мыло пригодиться для мытья лавки.))
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Полная Канистра
1515493549
что то много стало советников куда ему податься пусть Федя сам решает
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