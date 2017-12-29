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  • Арустамян: «Вест Хэм» предлагает за Смолова 11 миллионов. Последнее слово – за Федором»

Арустамян: «Вест Хэм» предлагает за Смолова 11 миллионов. Последнее слово – за Федором»

29 декабря 2017, 12:18
38

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о возможном переходе Федора Смолова из «Краснодара» в «Вест Хэм».

«На данный момент у «Краснодара» есть одно конкретное предложение. Это «Вест Хэм», все об этом знают. Сумма, которую «Вест Хэм» предлагает за Смолова, равна 11 миллионам фунтов.

Клуб готов это предложение принять, последнее слово – за Федором Смоловым. Он сейчас думает, анализирует, выбирает – возможно, ему стоит еще на полгода остаться в «Краснодаре», – сказал Арустамян на YouTube-канале «Ставка».

Напомним, в ноябре испанское издание Marca сообщило об интересе к 27-летнему Смолову со стороны «Реала».

На счету форварда в текущем сезоне 10 мячей и две голевые передачи в 15-ти встречах всех турниров.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Вест Хэм Смолов Федор
Комментарии (38)
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vgarakh
1514539378
Нужно идти не раздумывая.
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OfaZavr
1514541530
да ну этот Вест Хэм, с Краснодаром то перспектив больше и престижа а там только борьба за выживание.
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Dominator777
1514542173
Спешить не надо, так как Вест Хэм не тот клуб, в который стремятся попасть футболисты, желающие показать себя в европейском чемпионате. А игра в клубе, постоянно находящемся на грани вылета из АПЛ - это не для Федора.
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Dgad
1514542462
А если на ЧМ они обосруться как всегда то даже Вест Хему не нужен будет, так что надо идти..глядишь заиграет вытащит команду со дна,)
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polozovs
1514542531
надо ехать! после того как наши на ЧМ ничего не покажут цена упадет, да и спрос будет на звездочек неожиданно стрельнувших на ЧМ. АПЛ это уровень и школа, если там покажет, то будет проще переходить в другие команды и лиги. Наивно думать, что из России, тем более не из Москвы у Федора появятся предложения от грандов. Для них РФПЛ болото, а вот доказав в англии, можно двигаться в любую лигу.Другой вопрос, что может он и не хочется становится лучше и бороться. Тогда ему проще соскочить в Зенит, там пинать в болоте мячик за сумму в разы выше чем в вест хэме... потом там же на работу устроится и пропадет как и остальные не оставив следа в истории мирового футбола.
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vladimir-7
1514543299
После перехода в Вест Хэм Федор может оказаться в Чемпионшипе, а они близки к этому.
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DeviDjons
1514543529
За выживание бороться или в лиге европы поиграть на след. год, думаю если предложение действительно было, то Федя всё уже решил!
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Сильвербой
1514545404
Зная нашу сборную и возвраст Федора вот он и думает! Уйди сейчас в это болото, это вероятнее всего вылет в чемпионшип и что дальче мрак, а вдруг наши выстрелят на ЧМ, тогда ведь будет жалеть что перешел? Но более реаличтичный вариант это просер наших с треском на ЧМ и тогда уже вариант с вестхемом не кажется уж таким плохим, ведь дальше только РФПЛ и фнл!!!
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Одинокий волк Маквейд
1514545933
Вся страна к Новому году готовится, один Шнобель на клубной переписке уши греет, чтобы первым запустить утку.
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Ахимас Вельде
1514546433
Армянское радио.
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