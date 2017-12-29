Арустамян: «Вест Хэм» предлагает за Смолова 11 миллионов. Последнее слово – за Федором»

Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о возможном переходе Федора Смолова из «Краснодара» в «Вест Хэм».

«На данный момент у «Краснодара» есть одно конкретное предложение. Это «Вест Хэм», все об этом знают. Сумма, которую «Вест Хэм» предлагает за Смолова, равна 11 миллионам фунтов.

Клуб готов это предложение принять, последнее слово – за Федором Смоловым. Он сейчас думает, анализирует, выбирает – возможно, ему стоит еще на полгода остаться в «Краснодаре», – сказал Арустамян на YouTube-канале «Ставка».

Напомним, в ноябре испанское издание Marca сообщило об интересе к 27-летнему Смолову со стороны «Реала».

На счету форварда в текущем сезоне 10 мячей и две голевые передачи в 15-ти встречах всех турниров.