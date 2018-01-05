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    Смолов может перейти в «Бешикташ»

    Турецкий телеканал A Spor сообщил об интересе к нападающему «Краснодара» Федору Смолову со стороны «Бешикташа».

    Согласно источнику, стамбульский клуб видит в 27-летнем игроке сборной России замену Дженку Тосуну, который станет игроком «Эвертона». Вчера главный тренер «ирисок» Сэм Эллардайс подтвердил наличие договоренности по трансферу.

    Вчера сообщалось о возможном переходе Смолова в «Зенит». Петербургский клуб рассматривает вариант обмена форварда на Юрия Жиркова и Артема Дзюбу с доплатой.

    На счету Смолова 10 голов и две результативные передачи в 15-ти матчах текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.01.2018 13:16
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 января 2018, 02:37

      ЭХ,ФЕДЯ !КОГДА УЖЕ ТЕБЯ ПРОДАДУТ В ЕВРОПУ.А ТО ВСЕ ПРОДАТЬ НЕ МОГУТ БЫКИ,ГОВОРЯТ,ЧТО ТАКОЙ БЫК ЕЩЕ САМИМ НУЖЕН.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 6 января 2018, 02:04

      Опять сплетни...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 января 2018, 18:50

      Смолов теперь лакомый кусок для клубов средней руки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 января 2018, 18:07

      надоели эти может не может, полный бред.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 5 января 2018, 16:41

      Бомбардиру, судя по всему, писать больше не о чем. Истории о переходах Смолова уже всех достали. Как в старом анекдоте: "вчера в г...но, сегодня в партию". Надеюсь, сам Федор эту хр. не читает, а готовится к сезону и ЧМ.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 января 2018, 16:31

      никогда не поверю в этот бред

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 января 2018, 16:21

      Скорей бы уже перешел куда то, и показал годиться он на что или нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 5 января 2018, 15:48

      Отличное место, как раз для Смолова. Там точно можно себя проявить, а то у нас он что то застоялся.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +93

      Borz1 5 января 2018, 15:44

      а где Реал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 5 января 2018, 15:44

      Накануне ЧМ только идиот будет менять команду и испытывать судьбу.

      10
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Ахимас Вельде 5 января 2018, 17:47

      У нас в стране форвардов то нет. Что перейдёт куда-то, что нет - играть на ЧМ всё равно будет. Даже если щас полгода номер будет отбывать в Краснодаре, всё равно опять же поедет

      0
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