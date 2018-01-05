Смолов может перейти в «Бешикташ»

Турецкий телеканал A Spor сообщил об интересе к нападающему «Краснодара» Федору Смолову со стороны «Бешикташа».

Согласно источнику, стамбульский клуб видит в 27-летнем игроке сборной России замену Дженку Тосуну, который станет игроком «Эвертона». Вчера главный тренер «ирисок» Сэм Эллардайс подтвердил наличие договоренности по трансферу.

Вчера сообщалось о возможном переходе Смолова в «Зенит». Петербургский клуб рассматривает вариант обмена форварда на Юрия Жиркова и Артема Дзюбу с доплатой.

На счету Смолова 10 голов и две результативные передачи в 15-ти матчах текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.