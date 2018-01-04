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    «Зенит» может включить Дзюбу и Жиркова в сделку по покупке Смолова

    Источник сообщил подробности возможного перехода Федора Смолова из «Краснодара» в «Зенит».

    Петербургский клуб может включить в сделку защитника Юрия Жиркова. В случае перехода 34-летнего футболиста в краснодарский клуб сумма трансфера Смолова составит 10 миллионов евро.

    Существует аналогичный вариант с нападающим Артемом Дзюбой.

    27-летний Смолов в текущем сезоне принял участие в 15-ти встречах всех турниров. На его счету 10 голов и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны «Вест Хэма».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.01.2018 16:22
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 января 2018, 04:52

      Форварда на два бревна?!.....неравноценный обмен))

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 5 января 2018, 01:08

      Галицкий не производит впечатления альтруиста.

      2
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 января 2018, 00:13

      Чего-то всё химичат. А сам то Смолов хочет в Питер?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 4 января 2018, 23:28

      Связка сборной Кокорин Смолов воссоединится в Питере

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 4 января 2018, 23:27

      Не не Жиркова надо оставить... Юра в порядке.

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 4 января 2018, 23:21

      На Боже, что мне не гоже. Забирай Галицкий вот это, а мне отдай Федю.
      Галицкий, нормально понятным языком сказал, что в Россию Федя продается за вполне понятную сумму, не помню сколько, но в районе там по моему 15 млн и плюс отступные в 30 млн. И еще к этому всему бонус, Жиркова с Дзюбой забирайте тоже. Так нет же, отдай им Федю за копейки и все тут. Вот интересно, если бы Галицкий( единственный в стране частный владелец футбольного клуба и один из самых богатых людей в этой же стране) вел так дела, на каком стадионе и с какими игроками этот клуб сейчас играл бы?
      Ну и может кто нибудь имеет версию, зачем Смолову уходить в Зенит?

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 января 2018, 23:14

      а че не на Кокорина?

      0
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва 4 января 2018, 22:50

      Зачем Федору меня шило на мыло?

      0
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Великий ЦСКА Москва 5 января 2018, 00:14

      Иди ***** великалепный сине красный воин...

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      Рейтинг: +6452

      kursk2014 4 января 2018, 22:07

      вернуть их в те клубы откуда пришли - бегают туда сюда молодым дороги нет

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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 > kursk2014 4 января 2018, 23:40

      Можно было бы и поуважительнее к Жиркову. А вот Дзюбу деревянного надо гнать.

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 4 января 2018, 21:54

      ФЕДЯ СКАЖИ ИМ ВСЕ ДАВАЙ ДО СВИДАНИЯ!

      5
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