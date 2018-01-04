«Зенит» может включить Дзюбу и Жиркова в сделку по покупке Смолова

Источник сообщил подробности возможного перехода Федора Смолова из «Краснодара» в «Зенит».

Петербургский клуб может включить в сделку защитника Юрия Жиркова. В случае перехода 34-летнего футболиста в краснодарский клуб сумма трансфера Смолова составит 10 миллионов евро.

Существует аналогичный вариант с нападающим Артемом Дзюбой.

27-летний Смолов в текущем сезоне принял участие в 15-ти встречах всех турниров. На его счету 10 голов и две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Смолову со стороны «Вест Хэма».