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    На защитника «Янг Бойз» Нуху, которым интересуется «Спартак», претендуют еще три клуба

    Агент защитника «Янг Бойз» Касима Нуху Хосе Даниэль Хименес Посанко рассказал о возможном переходе своего клиента в «Спартак». По словам агента, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован еще один клуб из чемпионата России.

    – Со мной контактировали представители «Спартака», но конкретного предложения не поступало. Помимо «Спартака», Нуху интересуются еще три клуба.

    – Есть ли среди них российские?

    – Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.

    – Этот клуб играет в еврокубках?

    – Сейчас нет.

    – Сам Нуху хочет перейти в «Спартак»?

    – Он считает, что это очень хороший клуб, но все зависит от дальнейших действий «Спартака».

    Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за Нуху 10 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.01.2018 00:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 9 января 2018, 11:36

      Спаму в самый раз с таким имярек, комментаторы будут падать со стульев во время репортажей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 января 2018, 11:03

      Ну, НА ХУ нужен он в России, свою молодёжь нужно аккуратно подпускать
      в основной состав и там их наигрывать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Doc_tor 9 января 2018, 01:56

      ааааа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 9 января 2018, 01:51

      В ЦСКА его, пусть контракт дают за автоголы его в ЛЧ.

      -1
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