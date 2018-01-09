На защитника «Янг Бойз» Нуху, которым интересуется «Спартак», претендуют еще три клуба

Агент защитника «Янг Бойз» Касима Нуху Хосе Даниэль Хименес Посанко рассказал о возможном переходе своего клиента в «Спартак». По словам агента, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован еще один клуб из чемпионата России.

– Со мной контактировали представители «Спартака», но конкретного предложения не поступало. Помимо «Спартака», Нуху интересуются еще три клуба.

– Есть ли среди них российские?

– Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.

– Этот клуб играет в еврокубках?

– Сейчас нет.

– Сам Нуху хочет перейти в «Спартак»?

– Он считает, что это очень хороший клуб, но все зависит от дальнейших действий «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за Нуху 10 миллионов евро.