На защитника «Янг Бойз» Нуху, которым интересуется «Спартак», претендуют еще три клуба

Спаму в самый раз с таким имярек, комментаторы будут падать со стульев во время репортажей!
Агент защитника «Янг Бойз» Касима Нуху Хосе Даниэль Хименес Посанко рассказал о возможном переходе своего клиента в «Спартак». По словам агента, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован еще один клуб из чемпионата России.
– Со мной контактировали представители «Спартака», но конкретного предложения не поступало. Помимо «Спартака», Нуху интересуются еще три клуба.
– Есть ли среди них российские?
– Да. В воскресенье мне звонили из одного российского клуба, спрашивали о Касиме.
– Этот клуб играет в еврокубках?
– Сейчас нет.
– Сам Нуху хочет перейти в «Спартак»?
– Он считает, что это очень хороший клуб, но все зависит от дальнейших действий «Спартака».
Ранее сообщалось, что «Спартак» готов заплатить за Нуху 10 миллионов евро.