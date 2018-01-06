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Кириченко: «Ростов» будет бороться за Лигу Европы»

6 января 2018, 21:00
17

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко оценил перспективы донского клуба в нынешнем сезоне. По словам специалиста, желто-синие способны бороться за попадание в Лигу Европы.

На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 25 очков.

– Как думаете, промежуточное 10-е место – потолок для «Ростова» в таблице?

– Отношу «Ростов» к той группе команд, которая среди прочих будет бороться за Лигу Европы. Если не ошибаюсь, пять коллективов разделяет в таблице всего два очка. «Ростов» – десятый по дополнительным показателям, но по набранным очкам делит восьмое место. Здесь очень многое будет зависеть от первых весенних туров. А вообще десять туров – это спринтерская дистанция, на которой каждый матч невероятно важен.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Ростов Кириченко Дмитрий
Комментарии (17)
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Сильвербой
1515262616
Ну это если Спартак выиграет кубок и тогда 6-е место в таблице даст возможность попасть в ЛЕ! В противном случае пятерка которая будет играть в европе уже определена + победитель кубка!
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mialkov
1515263235
Скажу откровенно, я (да и не только я) настолько был восхищен игрой Ростова в прошлых еврокубках, что буду рад, если команда снова завоюет это право. Везения и успехов, РОСТОВчане!!!
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DOCTOR PENALTY
1515263877
А где сейчас Кириченко? Жаль, если не в "Ростове".
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_Marqella_
1515265030
Ростов будет бороться за выход в ФНЛ...Хотелось бы, что бы победил)))
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Serjoga
1515266950
Ростовчане, будем верить интуиции Кириченко и надеяться на лучшее в оставшихся турах! Удачи "мужикам"! Хочу, чтобы ростовчане подтвердили, что они "МУЖИКИ"!
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Таганский
1515272856
Киря!! Где шкеришься?? Вон, Сашка Маслов уже в штабе Карпина.. Выходи!!
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mutabor0992
1515273840
Митя тебе то откуда знать?С этим говоруном-экспериментатором это из области фантастики.
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Sky Spartak
1515308498
Дима какие Еврокубки ? Там в первую пятерку уже никто не вклинится !!!
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