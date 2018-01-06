Кириченко: «Ростов» будет бороться за Лигу Европы»

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко оценил перспективы донского клуба в нынешнем сезоне. По словам специалиста, желто-синие способны бороться за попадание в Лигу Европы.

На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 25 очков.

– Как думаете, промежуточное 10-е место – потолок для «Ростова» в таблице?

– Отношу «Ростов» к той группе команд, которая среди прочих будет бороться за Лигу Европы. Если не ошибаюсь, пять коллективов разделяет в таблице всего два очка. «Ростов» – десятый по дополнительным показателям, но по набранным очкам делит восьмое место. Здесь очень многое будет зависеть от первых весенних туров. А вообще десять туров – это спринтерская дистанция, на которой каждый матч невероятно важен.