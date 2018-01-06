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    Кириченко: «Ростов» будет бороться за Лигу Европы»

    Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко оценил перспективы донского клуба в нынешнем сезоне. По словам специалиста, желто-синие способны бороться за попадание в Лигу Европы.

    На данный момент команда занимает 10-е место в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 25 очков.

    – Как думаете, промежуточное 10-е место – потолок для «Ростова» в таблице?

    – Отношу «Ростов» к той группе команд, которая среди прочих будет бороться за Лигу Европы. Если не ошибаюсь, пять коллективов разделяет в таблице всего два очка. «Ростов» – десятый по дополнительным показателям, но по набранным очкам делит восьмое место. Здесь очень многое будет зависеть от первых весенних туров. А вообще десять туров – это спринтерская дистанция, на которой каждый матч невероятно важен.

    Источник: Sportbox.ru

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    06.01.2018 21:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 7 января 2018, 10:01

      Дима какие Еврокубки ? Там в первую пятерку уже никто не вклинится !!!

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 7 января 2018, 00:24

      Митя тебе то откуда знать?С этим говоруном-экспериментатором это из области фантастики.

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 января 2018, 00:07

      Киря!! Где шкеришься??
      Вон, Сашка Маслов уже в штабе Карпина..
      Выходи!!

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 января 2018, 22:29

      Ростовчане, будем верить интуиции Кириченко и надеяться на лучшее в оставшихся турах! Удачи "мужикам"! Хочу, чтобы ростовчане подтвердили, что они "МУЖИКИ"!

      5
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      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ 6 января 2018, 21:57

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов будет бороться за выход в ФНЛ...Хотелось бы, что бы победил)))

      -8
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 > _Marqella_ 6 января 2018, 23:25

      Если борьба за выход в ФНЛ, то только с Зенитом....

      3
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 21:37

      А где сейчас Кириченко? Жаль, если не в "Ростове".

      2
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 22:29

      Где-не знаю, но в Ростове его точно нет!

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > Serjoga 6 января 2018, 22:45

      Жаль, хороший парень и школа у него хорошая. И игроцкая, и тренерская.

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 22:49

      Мы их раскладов не знаем (Кириченко, Карпина и руководства Ростова), но жалеть сейчас не стоит. Стоит воспринимать так как есть и надеяться на лучшее! С Кириченко было бы лучше? Не знаю! С Карпиным лучше? Не знаю! Все покажет 30 тур! Если у Ростова будут проблемы, тогда будем жалеть, что назначили не Кириченко, а если "мужики" докажут, что они МУЖИКИ, то, значит, выбор руководства Ростова посчитаем правильным! А сейчас просто пожелаем Кириченко удачи на новом тренерском посту!

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY > Serjoga 6 января 2018, 23:12

      Я надеялся, что его в клубе кем-то оставят. Всё-таки человек заслужил.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 23:27

      Его никто не выгонял. Он сам надеялся на должность главного, но когда его "кинули", как он сказал, то посчитал оставаться в клубе это себя не уважать! А как на самом деле было.........?

      0
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 6 января 2018, 21:27

      Скажу откровенно, я (да и не только я) настолько был восхищен игрой Ростова в прошлых еврокубках, что буду рад, если команда снова завоюет это право. Везения и успехов, РОСТОВчане!!!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 января 2018, 21:16

      Ну это если Спартак выиграет кубок и тогда 6-е место в таблице даст возможность попасть в ЛЕ! В противном случае пятерка которая будет играть в европе уже определена + победитель кубка!

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Сильвербой 6 января 2018, 22:26

      Если Спартак выиграет кубок и попадет в 3-ку призеров, то шестой командой будет финалист кубка страны. А если он выиграет кубок и не попадает в призеры, то 6-я команда попадает в ЛЕ! Если мне память не изменяет, то вроде так!

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Serjoga 6 января 2018, 22:39

      По-моему финалист сейчас не попадаетв ЕК, только победитель, а если он уже участвует в ЕК то 6-я команда! Ну спорить не буду, посмотрим! В любом случае Ростов был бы предпочтительнее в ЕК как 6-й участник!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Сильвербой 6 января 2018, 22:41

      Сейчас нигде по 6-й позиции нет комментариев! Вот что в голове отложилось, но может это и ошибочно! Посмотрим весной! Тогда уже будут "трещать" о всех раскладах! Удачи Ростову!

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