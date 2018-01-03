Хайнкес: «Бавария» завершила трансферную кампанию переходом Сандро Вангера»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал трансфер Сандро Вагнера из «Хоффенхайма». Также он заявил, что мюнхенский клуб не намерен подписывать других игроков этой зимой.

«Вагнер очень сильно прогрессировал в последне годы. Он, как и Роберт Левандовски, игрок мирового класса. Думаю, Вагнер знает это.

Трансферы «Баварии» не несли экономических рисков для клуба. Завершаем ли мы трансферную зимнюю кампанию переходом Вагнера? Да», — сказал Хайнкесс.

Таким образом, Вагнер стал единственным приобретением «Баварии» этой зимой»