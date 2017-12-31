Лопетеги: «Краснодар понравился нам больше других городов. Поэтому сборная Испании будет базироваться в нем на ЧМ»

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги рассказал, почему команда выбрала Краснодар для базы во время ЧМ-2018.

— До ЧМ-2018 осталось шесть месяцев. Вы заметили соответствующую атмосферу в России?

— Да, например, в день жеребьевки в Москве. Мы провели четыре сложных дня там, но все было организованно хорошо. Для России ЧМ — большое событие.

— Сборная Испании будет базироваться в Краснодаре.

— Мы проанализировали каждый город, и Краснодар нам понравился больше всего. Он устраивает нас футбольной инфраструктурой. Это главная причина. Также мы анализировали расстояния, которые нужно будет пролететь нашей команде, и климатические условия.

— Но в Краснодаре не будут проходить матчи ЧМ.

— Мы это понимаем, но у Краснодара есть преимущества, поэтому мы выбрали его. То, что в Краснодаре не будут проходить матчи ЧМ, может быть плюсом для нас.

Сборная Испании сыграет в группе В. Также в эту группу попали сборные Португалии, Марокко и Ирана.