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Гаджиев не считает, что «Зенит» провалил сезон

29 декабря 2017, 09:04
7

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не считает, что «Зенит» провалил текущий сезон. По его словам, не стоит забывать о выходе команды в плей-офф Лиги Европы.

«Слава богу, что у нас есть «Зенит»! Как бы это странно это ни звучало в нашей ситуации. Слава богу, что у нас есть «Зенит», есть «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» – клубы, в которых работают люди или которые принадлежат людям, любящим футбол. Они вкладывают средства в футбол, на этот футбол приходит народ.

На «Зенит» собирается по 50 тысяч болельщиков! У нас далеко не везде понимают, что людям надо хлеба и зрелищ. Это классическое выражение. Слава богу, что «Зенит» в состоянии и покупать игроков, и собирать на своем стадионе столько зрителей. Но надо понимать, что далеко не всегда ресурс вложенный соответствует спортивному результату («Реал» идет в Испании на 4-м месте!). Ресурс реализуется не в течение одного года, а в течение многих лет.

Можно говорить, что «Зенит» не очень эффективен, но пока лишь с точки зрения одного сезона, текущего, и то не доигранного до конца. Должно быть понимание. Да, купили игроков, да, потратили деньги, конечно, команда могла бы лучше играть в чемпионате, но то, что она не является лидером – нельзя назвать скандалом.

Я бы не стал говорить, что «Зенит» провалил сезон, ведь клуб неплохо выступает в Европе. Хотя понимаю недовольство и болельщиков, и руководителей, которые считают, что они удовлетворили все или почти все потребности, требования, которые предъявлял тренер Манчини.

Честно говоря, я и не думал, что «Зенит» обязательно должен лидировать в чемпионате с таким же отрывом, какой сегодня имеет «Локомотив». Ведь многие игроки «Зенита» собрались только в этом сезоне. Другое дело, что в начале сезона звучали заявления от руководителей клуба, что команда будет на голову сильнее всех.

Вот это было не совсем серьезно и обоснованно. Чемпионат у нас все-таки не такой плохой, ведь есть команды, которые я назвал ранее. Я думаю, что в Петербурге надо терпеливее относиться именно к этом сезону», – считает Гаджиев.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (7)
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игрок68
1514531008
слова человека который понимает футбол
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Вомбат
1514531855
Дело не в третьем месте как таковом, а в тренерских решениях Манчини и отсутствии мысли в игре. В чемпионате, разумеется, где Зенит напоминает сборную Черчесова. А вот в еврокубках, где легионеры выкладываются, Зенит совсем другой. Но это не заслуга Манчини, это сильный состав.
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shinnik
1514533685
прямо бальзам на израненные души.
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mamba9090909
1514538741
Мудрый человек.
Ответить
alp
1514539550
молодец прям... не ожидал таких слов от гаджиева
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Сильвербой
1514547937
Все правильно: сезон еще не закончен, есть ЛЕ! Выиграй сейчас Зенит ЛЕ и займи 2-3-е место в ЧР, все будут орать просто как замечательно выграл Зенит!
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Zubo
1514550244
Провальным стараются представить положение дел все кто ненавидит Зенит, различныя футбольные онлайн ресурсы, всякие сектанты, короче дем-бол-прослойка, так сказать
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