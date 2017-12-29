Гаджиев не считает, что «Зенит» провалил сезон

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев не считает, что «Зенит» провалил текущий сезон. По его словам, не стоит забывать о выходе команды в плей-офф Лиги Европы.

«Слава богу, что у нас есть «Зенит»! Как бы это странно это ни звучало в нашей ситуации. Слава богу, что у нас есть «Зенит», есть «Спартак», ЦСКА, «Краснодар», «Локомотив» – клубы, в которых работают люди или которые принадлежат людям, любящим футбол. Они вкладывают средства в футбол, на этот футбол приходит народ.

На «Зенит» собирается по 50 тысяч болельщиков! У нас далеко не везде понимают, что людям надо хлеба и зрелищ. Это классическое выражение. Слава богу, что «Зенит» в состоянии и покупать игроков, и собирать на своем стадионе столько зрителей. Но надо понимать, что далеко не всегда ресурс вложенный соответствует спортивному результату («Реал» идет в Испании на 4-м месте!). Ресурс реализуется не в течение одного года, а в течение многих лет.

Можно говорить, что «Зенит» не очень эффективен, но пока лишь с точки зрения одного сезона, текущего, и то не доигранного до конца. Должно быть понимание. Да, купили игроков, да, потратили деньги, конечно, команда могла бы лучше играть в чемпионате, но то, что она не является лидером – нельзя назвать скандалом.

Я бы не стал говорить, что «Зенит» провалил сезон, ведь клуб неплохо выступает в Европе. Хотя понимаю недовольство и болельщиков, и руководителей, которые считают, что они удовлетворили все или почти все потребности, требования, которые предъявлял тренер Манчини.

Честно говоря, я и не думал, что «Зенит» обязательно должен лидировать в чемпионате с таким же отрывом, какой сегодня имеет «Локомотив». Ведь многие игроки «Зенита» собрались только в этом сезоне. Другое дело, что в начале сезона звучали заявления от руководителей клуба, что команда будет на голову сильнее всех.

Вот это было не совсем серьезно и обоснованно. Чемпионат у нас все-таки не такой плохой, ведь есть команды, которые я назвал ранее. Я думаю, что в Петербурге надо терпеливее относиться именно к этом сезону», – считает Гаджиев.

После 20-ти туров «Зенит» делит вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги со «Спартаком», набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.