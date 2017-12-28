«Шахтер» может приобрести у киевского «Динамо» Хачериди. Игроком интересовался «Зенит»

Защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди может перейти в «Шахтер». Об этом сообщает «Факты ICTV».

Прошлой зимой 30-летнего украинца планировал приобрести «Зенит».

«Горняки» ещe давно хотели видеть в своих рядах игрока национальной сборной Украины, но тогда предложение в 12 миллионов евро не устроило президента киевского клуба Игоря Суркиса.

Теперь же, когда контракт Хачериди истекает летом 2018 года, 30-летний футболист вправе подписывать предварительный контракт с любым клубом. С «Динамо» защитник отказался продлевать действующее соглашение и, скорее всего, летом покинет столичную команду», – заявил источник.