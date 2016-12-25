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    Журналист: «Киевское «Динамо» согласно было отдать Хачериди в «Зенит» за 8 миллионов»

    Спортивный журналист Игорь Бурбас рассказал некоторые подробности возможного перехода защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди в «Зенит». По словам Бурбаса, бело-голубые готовы были расстаться со своим игроком за 8 миллионов евро. Отметим, что сам футболист отрицает факт переговоров с петербургским клубом.

    «Меня изначально удивило, что «Зенит» предлагает небольшие для уровня Хачериди 4 миллиона евро. Аргумент был следующий – игрока связывает с клубом недолгосрочный контракт. Как позже стало известно от моего источника, «Динамо» просило 10 миллионов, однако «Зенит» это не устраивало, учитывая завершение контракта. В итоге «Динамо» согласно было отдать игрока за 8 миллионов», – сказал Бурбас в интервью «Футбол 24».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.12.2016 20:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +300

      Zeff 26 декабря 2016, 01:29

      А потом будут просить взять за 1,5 млн.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +550

      El_Chori 25 декабря 2016, 23:28

      О! Давайте это бревно туда, пожалуйста! Вся страна будет рада!

      -1
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 25 декабря 2016, 22:09

      Тимощук в штабе Зенита. вполне вероятно,что могут подписать. интересно лишь,как соседская сборная на этот трансфер отреагирует.

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 25 декабря 2016, 21:25

      КД лююители тоже цену завышать

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 25 декабря 2016, 21:06

      Ну вот в Питере Майдана не будет, бугагашка расстроен, не взяли его соратника

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