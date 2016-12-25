Журналист: «Киевское «Динамо» согласно было отдать Хачериди в «Зенит» за 8 миллионов»

Спортивный журналист Игорь Бурбас рассказал некоторые подробности возможного перехода защитника киевского «Динамо» Евгения Хачериди в «Зенит». По словам Бурбаса, бело-голубые готовы были расстаться со своим игроком за 8 миллионов евро. Отметим, что сам футболист отрицает факт переговоров с петербургским клубом.

«Меня изначально удивило, что «Зенит» предлагает небольшие для уровня Хачериди 4 миллиона евро. Аргумент был следующий – игрока связывает с клубом недолгосрочный контракт. Как позже стало известно от моего источника, «Динамо» просило 10 миллионов, однако «Зенит» это не устраивало, учитывая завершение контракта. В итоге «Динамо» согласно было отдать игрока за 8 миллионов», – сказал Бурбас в интервью «Футбол 24».