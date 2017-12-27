Промес: «Мой топ-три игроков РФПЛ не из «Спартака»: Ал. Миранчук, Смолов, Витиньо»

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес выделил трех самых сильных, на его взгляд, игроков РФПЛ не из стана красно-белых. Одним из таковых голландец назвал форварда сборной России Федора Смолова.

«Мне нравится Алексей Миранчук. У него классная левая нога. Также мне нравится Смолов. Третьим игроком я назову Витиньо из ЦСКА. Это мой топ-3 чемпионата России. Но Миранчук на первом месте!» – заметил спартаковец.

Напомним, что Промес согласно опросу еженедельника «Футбол» является лучшим игроком России в 2017 году.

Промес – игрок года в России. Его выбрали журналисты