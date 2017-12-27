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  • Промес: «Мой топ-три игроков РФПЛ не из «Спартака»: Ал. Миранчук, Смолов, Витиньо»

Промес: «Мой топ-три игроков РФПЛ не из «Спартака»: Ал. Миранчук, Смолов, Витиньо»

27 декабря 2017, 17:06
13

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес выделил трех самых сильных, на его взгляд, игроков РФПЛ не из стана красно-белых. Одним из таковых голландец назвал форварда сборной России Федора Смолова.

«Мне нравится Алексей Миранчук. У него классная левая нога. Также мне нравится Смолов. Третьим игроком я назову Витиньо из ЦСКА. Это мой топ-3 чемпионата России. Но Миранчук на первом месте!» – заметил спартаковец.

Напомним, что Промес согласно опросу еженедельника «Футбол» является лучшим игроком России в 2017 году.

Промес – игрок года в России. Его выбрали журналисты

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Краснодар ЦСКА Смолов Федор Миранчук Алексей Витиньо Промес Квинси
Комментарии (13)
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VVM1964
1514384177
Скромность украшает , но лучший - ТЫ , АНТОХА !!!
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yarik1_78
1514385125
Витиньо потому что тоже шоколадный?
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insider_retro
1514385573
Скромно и не предвзято!!... Для меня Квинси заиграл другими красками!..)))
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Великий ЦСКА Москва
1514385827
Понимает Промеска, что он не лучший, как нам преподносили мясные на соккере!
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Бриг
1514388422
Витиньо назвал для смеха и не без умысла - сам претендует. А лучший - Фарфан.
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RamonCSKA
1514393125
Лучший фарфан однозначно Второй промес Третий смолов Миранчук ничего особенного мне например не показал
Ответить
Поль
1514395514
Это стеб над ЦСКА? Витиньо балерина, а не футболист
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Полная Канистра
1514400311
каждый игрок любого клуба вправе называть самых лучших вот у Промеса своё видение по игрокам нашего чемпа пусть другие назовут своих лучших
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