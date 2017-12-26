Промес – лучший футболист РФПЛ в 2017 году по опросу еженедельника «Футбол»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес победил в традиционном голосовании, проводимом еженедельником «Футбол», на звание лучшего игрока года в России. По результатам опроса голландец набрал 419 очков. На втором месте расположился еще один футболист красно-белых хавбек Денис Глушаков (277). Замкнул тройку лауреатов нападающий «Краснодара» Федор Смолов (254).

Голосование проводилось среди 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб.

«Я выбрал «Спартак», потому что это лучший и сильнейший клуб в России. Знал, что он долгое время не побеждал в чемпионате. Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы чемпионы. Думаю, что многие запомнят меня. Россия – отличное место, чтобы расти и становиться лучшим игроком. Я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года – фантастическое чувство!» – сказал Промес.

Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» в августе 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забив 15 голов и сделав восемь результативных передач.