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  • Промес – лучший футболист РФПЛ в 2017 году по опросу еженедельника «Футбол»

Промес – лучший футболист РФПЛ в 2017 году по опросу еженедельника «Футбол»

26 декабря 2017, 13:10
11

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес победил в традиционном голосовании, проводимом еженедельником «Футбол», на звание лучшего игрока года в России. По результатам опроса голландец набрал 419 очков. На втором месте расположился еще один футболист красно-белых хавбек Денис Глушаков (277). Замкнул тройку лауреатов нападающий «Краснодара» Федор Смолов (254).

Голосование проводилось среди 279 журналистов ведущих средств массовой информации и представителей пресс-служб.

«Я выбрал «Спартак», потому что это лучший и сильнейший клуб в России. Знал, что он долгое время не побеждал в чемпионате. Мне хотелось войти в историю вместе с клубом, и сейчас мы чемпионы. Думаю, что многие запомнят меня. Россия – отличное место, чтобы расти и становиться лучшим игроком. Я очень усердно работал каждый год, чтобы достичь этого уровня. Я в команде уже четвертый год, и меня признают лучшим игроком года – фантастическое чувство!» – сказал Промес.

Промес перешел в «Спартак» из «Твенте» в августе 2014 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей, забив 15 голов и сделав восемь результативных передач.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Глушаков Денис Смолов Федор Промес Квинси
Комментарии (11)
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серега кашин
1514283812
если смотреть статистикку гол+пас он на 100% лучший
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shahor
1514284054
Забавный рейтинг.Не упоминается даже Фарфан,благодаря которому железнодорожники являются сильнейшим клубом России не по версии,а по факту.
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Дядя Серёжа
1514284083
Неплохо для Антохи.
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Killer_King
1514284666
Ну если брать первые 6 месяцев 2017, то он да лучший, а если брать вторые полгода 2017 года, то тут лучший Фарфан и правильней назвать лучший игрок сезона 16-17, а не игрок 2017 года
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mialkov
1514285249
Рад за Антоху, удачи в дальнейшем! И, главное - без травм!
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DOCTOR PENALTY
1514286359
Молодец Антоха! ПОЗДРАВЛЯЕМ !!! Желаем повторить успех в новом сезоне! И НИКАКОГО ЛИВЕРПУЛЯ, ТЫ ВЕСЬ НАШ!!!+++++
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ДикийАлекс
1514287858
Главное спадов как таковых нет в игре,да его критиковали за то что он плохо набирает балы результативности в матчах с прямыми конкурентами,но он поправил эту ситуацию.Один из лучших легионеров в истории Спартака,отрицать это глупо.Конечно понятно,что долго удерживать мы его не сможем,как бы Лёня его не манил монетой.Зато отпускать будем с наилучшими пожеланиями.Он обещание сдержал уже по факту-"Буду в Спартаке,пока он не станет чемпионом".Так что всяческих успехов тебе Антоха,в Спартаке или нет.
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OfaZavr
1514301387
Поздравляю от всей души! Продолжай также усердно работать и прогрессировать!
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Великолепный
1514321569
по опросу еженедельника «Футбол» Вот рассмешили!))
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