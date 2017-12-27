Гаджиев: «Кокорин не однажды говорил о том, что ему то пофиг, это пофиг»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин до сих пор не реализовал свой потенциал на сто процентов. По его мнению, именно в этом недостаток многих игроков российской сборной.

– Вопрос об Александре Кокорине. Во-первых, хочется, чтобы вы сказали о бомбардирских свершениях форварда «Зенита». С приходом Манчини нападающий уже «настрелял» 18 голов. Во-вторых, совсем недавно вся страна обсуждала стрельбу Кокорина на свадьбе друга в Северной Осетии. Многие осуждают Александра, который так проводит время в отпуске. Виноват он в чем-то?

– Если говорить о требованиях, которые в адрес Кокорина можно выдвинуть, надо в первую очередь говорить о том, что он не реализует свой потенциал на 100 процентов. Дело в том, что это же такая штука, она не складывается только из сегодняшнего дня. Я помню Кокорина, когда он только начинал в «Динамо». Уже тогда понятно было, что это футболист с очень большими способностями, талантливый игрок. Но он за эти годы и подтверждал это не однажды, но в то же время он и не однажды говорил о том, что ему то пофиг, это пофиг и так далее. Есть такая песня «Пофиг» (ВИА «Инь-Ян»). То есть Кокорин не совсем бережно относился к своим способностям.

Можно сказать, что это его личное дело: «Как хочу, так свои возможности и транжирю». Наверное, в этом есть какая-то логика. Но нам бы всем, болельщикам и специалистам, хотелось бы, чтобы в сборной игрок проявлял себя на уровне своих способностей. Никто не говорит, что Кокорин должен играть так, как играет Месси, условно говоря. Но способностей у Кокорина вполне хватает, чтобы быть на уровне европейских стандартов, футболистов европейского уровня. Нам бы этого хотелось. Вот это самая главная претензия лично моя. Надо, чтобы в нашей сборной играли футболисты на пределе своих возможностей, чтобы отдавались делу. Нашему российскому футболу нужны такие результаты от каждого игрока и от команды в целом.

А то, что касается поведения Кокорина, в частности стрельбы, то это все знаете, как бывает: если постреляли и этого ничего не выложили на фейсбук или в других социальных сетях, то никто об этом не знает, никто об этом не говорит и все кажется шоколадом. А если он выложил это все в соцсети, то это все становится достоянием общественности, и оценка этих деяний совершенно иная идет. Может быть и правильно, что она идет совершенно иная.

– Почему?

– Есть какие-то нормы, какие-то законы…