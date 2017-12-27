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  • Гаджиев: «Кокорин не однажды говорил о том, что ему то пофиг, это пофиг»

Гаджиев: «Кокорин не однажды говорил о том, что ему то пофиг, это пофиг»

27 декабря 2017, 09:30
13

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин до сих пор не реализовал свой потенциал на сто процентов. По его мнению, именно в этом недостаток многих игроков российской сборной.

– Вопрос об Александре Кокорине. Во-первых, хочется, чтобы вы сказали о бомбардирских свершениях форварда «Зенита». С приходом Манчини нападающий уже «настрелял» 18 голов. Во-вторых, совсем недавно вся страна обсуждала стрельбу Кокорина на свадьбе друга в Северной Осетии. Многие осуждают Александра, который так проводит время в отпуске. Виноват он в чем-то?

– Если говорить о требованиях, которые в адрес Кокорина можно выдвинуть, надо в первую очередь говорить о том, что он не реализует свой потенциал на 100 процентов. Дело в том, что это же такая штука, она не складывается только из сегодняшнего дня. Я помню Кокорина, когда он только начинал в «Динамо». Уже тогда понятно было, что это футболист с очень большими способностями, талантливый игрок. Но он за эти годы и подтверждал это не однажды, но в то же время он и не однажды говорил о том, что ему то пофиг, это пофиг и так далее. Есть такая песня «Пофиг» (ВИА «Инь-Ян»). То есть Кокорин не совсем бережно относился к своим способностям.

Можно сказать, что это его личное дело: «Как хочу, так свои возможности и транжирю». Наверное, в этом есть какая-то логика. Но нам бы всем, болельщикам и специалистам, хотелось бы, чтобы в сборной игрок проявлял себя на уровне своих способностей. Никто не говорит, что Кокорин должен играть так, как играет Месси, условно говоря. Но способностей у Кокорина вполне хватает, чтобы быть на уровне европейских стандартов, футболистов европейского уровня. Нам бы этого хотелось. Вот это самая главная претензия лично моя. Надо, чтобы в нашей сборной играли футболисты на пределе своих возможностей, чтобы отдавались делу. Нашему российскому футболу нужны такие результаты от каждого игрока и от команды в целом.

А то, что касается поведения Кокорина, в частности стрельбы, то это все знаете, как бывает: если постреляли и этого ничего не выложили на фейсбук или в других социальных сетях, то никто об этом не знает, никто об этом не говорит и все кажется шоколадом. А если он выложил это все в соцсети, то это все становится достоянием общественности, и оценка этих деяний совершенно иная идет. Может быть и правильно, что она идет совершенно иная.

– Почему?

– Есть какие-то нормы, какие-то законы…

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Амкар-Пермь Кокорин Александр Гаджиев Гаджи
Комментарии (13)
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woyser
1514358966
Ох, уж эти нравы))) нынешнему мажорному поколению футболишек и не понять никогда, что такое честь и достоинство, что такое патриотизм и что такое Родина! Бабки и вседозволенность - вот ихнее всё!)
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retiremen
1514360023
А я думал день без новостей о Кокорине пройдет. А нет, все в порядке, есть новостя. Теперь Дзюба и Смолов остался.
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Garrincha58
1514360691
да Пофиг на этого апофигиста!
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борманбек
1514361254
настоящий бомжара
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OfaZavr
1514366497
по нему и видно что это правило его жизни "на все пофиг" ))
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VVM1964
1514367149
Сами " из пальца высасывают " " новости " про Какорина , а потом провозглашают его медиафигурой № 1 - раздутый " мыльный пузырь " .
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Приус
1514374015
На юниорском уровне наши со всеми на равных играют. А лет в 18-19 их растлевают огромными деньгами первых контрактов и молодые безмозглые дурни вместо тренировок тусуются по клубам с Лопыревыми-Бонями-Бузовыми. А немецкие пацаны тренируются и в 21 год делают наших одной левой.
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OOOVVV.
1514375626
Однако Саша пофигист!(оптимист, пессимист, пофигист) Чего с него взять?
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Одинокий волк Маквейд
1514376879
В 26 лет все ходит в перспективных, когда за ум возьмется? Или он себе два века намерил?
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dok66
1514392971
Гаджи прав : вот поэтому Кока до сих не Месси !
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