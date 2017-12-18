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    • Зинин: «У «Спартака» сильнейший стартовый состав в РФПЛ, клуб вообще может обойтись без зимних трансферов»

    Зинин: «У «Спартака» сильнейший стартовый состав в РФПЛ, клуб вообще может обойтись без зимних трансферов»

    Спортивный менеджер Алексей Зинин считает, что «Спартак» обладает самым качественным и вариативным подбором игроков стартового состава. По мнению эксперта, красно-белые могут обойтись без приобретений в зимнее трансферное окно.

    «Показывает ли «Спартак» самый сильный футбол в России? У каждого свое понимание сильного футбола. Существует около десяти ключевых составляющих. Для кого-то футбол – это комбинационное нападение со множеством ходов. Для кого-то – минимум касаний, предшествующих голу. Для кого-то – игра на ноль и 50% забитых голов со «стандартов». Все это может варьироваться по временному отрезку, находиться в сильной зависимости от травм и дисквалификаций. Если брать первые двадцать туров в целом, то по совокупности факторов на первое место поставлю «Локомотив».

    Если говорить об игровых возможностях, то самую мощную игру, на мой взгляд, должен показывать «Спартак». Также убежден, что у красно-белых самый сильный стартовый состав, он качественный и вариативный. Игроки красно-белых – более сложившиеся, чем в «Зените». И в то же время они сохраняют вектор личностного игрового роста в отличие от большинства лидеров ЦСКА.

    Но обращаю внимание на важнейший фактор. «Спартак» может быть самым сильным по игре только при отсутствии в составе игроков второго эшелона, вроде Попова или Педро Роши, не говоря уже о Петковиче и молодежи. То есть для победы состав должен быть оптимальным. Обязательно наличие Фернандо, Промеса, Луиса Адриано. Непременно чтобы в дополнение к ним на поле находились трое из четверки: Зобнин, Глушаков, Зе Луиш, Самедов. Чтобы играл хотя бы один из двух основных фланговых защитников – Ещенко или Комбаров. При внедрении других элементов игра может расползтись на отдельные составляющие, потерять свою целостность и мощь.

    Какие позиции «Спартаку» нужно усилить в ближайшее время? Позиции не имеют значения. «Спартаку» этой зимой вообще можно не делать трансферов – правда, тогда сохранится зависимость от травм и дисквалификаций и будет упущено одно трансферное окно с точки зрения стратегического развития команды.

    Чтобы в будущем иметь запас прочности, можно добавить одного-двух человек уровня именно основного состава. Больших мастеров, говорящих на одном игровом языке, расставить не проблема.

    Что касается обоймы – то есть не усиления, а укрепления состава, – то, на мой взгляд, оперативно пригодился бы фланговый защитник с агрессивным атакующим потенциалом.

    Если же смотреть со стратегической точки зрения на следующие сезоны, то уже сейчас можно было бы взять центрального защитника совершенно иного уровня. Чтобы был человек такого же масштаба, как Фернандо в полузащите или Промес в атаке. Но это дорого.

    Ну и, конечно, рано или поздно «Спартаку» не помешало бы закрыть самую проблемную позицию последних лет – центральный атакующий полузащитник. Потому что ни Попов (ограничение уровня и недостаток школы), ни Ананидзе (ограничение физических возможностей), ни пока что Пашалич (привык к другому футболу) не могут претендовать на роль дирижера атак», – сказал Зинин.

    После 20-ти туров «Спартак» имеет 37 очков в активе и делит вторую-третью строчку с «Зенитом». Отставание красно-белых от «Локомотива» составляет восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2017 16:09
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    Комментарии (16)
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    stream15
    1513608000
    Сильнейший состав в ЛЧ не позорится.
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    OfaZavr
    1513610194
    в защиту обязательно нужно усиление, а так в общем если без травм обойдемся и лидеров зимой не продадим то и этот состав способен на многое.
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    Тraumtanzеr
    1513610429
    Нужен левый защитник, пока Тигиев лечится.
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    subbotaspartak
    1513610783
    Хотя бы всех сохранить, мать их етить.
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    DOCTOR PENALTY
    1513614305
    Зинин хочет нас усыпить. Свежая кровь нужна всегда.
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    maygli
    1513616141
    Это как в песне, " Всё хорошо прекрасная маркиза...", а дальше вот только "...можно добавить одного-двух человек уровня именно основного состава. Больших мастеров... оперативно пригодился бы фланговый защитник с агрессивным атакующим потенциалом... уже сейчас можно было бы взять центрального защитника совершенно иного уровня... не помешало бы закрыть самую проблемную позицию последних лет – центральный атакующий полузащитник...", "...а в остальном прекрасная маркиза всё хорошо, всё хорошо!" :)))
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    Боцман59rus
    1513618238
    жаль тигиев пролетел сезоном, как фанера над парижем
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    Полная Канистра
    1513618368
    по любому будут новые приобретения вопрос только в том кого купят и за сколько?
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    Диктор
    1513624426
    Потери по любому за то что надо приобретать
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    ologreds
    1694991709
    numo529570
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