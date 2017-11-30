Жардим: «Недоработки в игре «Монако» сказались на результате»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим считает, что поражение в матче с «Нантом» лишь добавит усердия его команде.

«Данная неудача должна заставить нас работать с еще большим усердием. Мы провели не лучший матч, допустили множество ошибок и пропустили гол на последней минуте. Также было и в игре с «Лионом» (2:3).

Сам футбол получился хорошим, но его качество оставляет желать лучшего. Было много недоработок с нашей стороны, что в итоге сказалось на результате», – приводит слова Жардима A Bola.

Матч 15-го тура французской Лиги 1 «Нант» – «Монако» завершился со счетом 1:0.