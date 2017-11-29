Марадона: «Чтобы сэкономить 5 тысяч, футболистов «Шапекоэнсе» отправили умирать»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона в годовщину авиакатастрофы самолета, перевозящего футболистов «Шапекоэнсе»​, выразил слова поддержки родственникам и фанатам клуба.

«Сегодня футбол в трауре, потому что год назад ребята «Шапекоэнсе» отправились на поиски счастья, а встретили свою смерть. Я хочу высказать родственникам погибших и поклонникам клуба свою поддержку. И если я не говорил этого раньше, то это было из-за стыда. Потому что, чтобы сэкономить 5 тысяч долларов, они отправили их умирать», – написал Марадона в инстаграме.

Напомним, что год назад, 28 ноября 2016 года, самолет с игроками бразильского клуба «Шапекоэнсе» на борту, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ» разбился на территории Колумбии. В катастрофе удалось выжить трем футболистам – защитникам Рушел и Нету, а также голкиперу Жаксон Фолман.