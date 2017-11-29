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  • Марадона: «Чтобы сэкономить 5 тысяч, футболистов «Шапекоэнсе» отправили умирать»

Марадона: «Чтобы сэкономить 5 тысяч, футболистов «Шапекоэнсе» отправили умирать»

29 ноября 2017, 09:30
9

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона в годовщину авиакатастрофы самолета, перевозящего футболистов «Шапекоэнсе»​, выразил слова поддержки родственникам и фанатам клуба.

«Сегодня футбол в трауре, потому что год назад ребята «Шапекоэнсе» отправились на поиски счастья, а встретили свою смерть. Я хочу высказать родственникам погибших и поклонникам клуба свою поддержку. И если я не говорил этого раньше, то это было из-за стыда. Потому что, чтобы сэкономить 5 тысяч долларов, они отправили их умирать», – написал Марадона в инстаграме.

Напомним, что год назад, 28 ноября 2016 года, самолет с игроками бразильского клуба «Шапекоэнсе» на борту, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против «Атлетико Насьональ» разбился на территории Колумбии. В катастрофе удалось выжить трем футболистам – защитникам Рушел и Нету, а также голкиперу Жаксон Фолман.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Бразилия. Серия А Шапекоэнсе
Комментарии (9)
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hellkid
1511939736
кто-нибудь в теме? о каких 5 тысячах он говорит? о чем он?
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Torvald64
1511944875
А, вот, из испанской Википедии (там больше всего написано): La persona a cargo de la investigación declaró que no hay evidencia de combustible en la aeronave.​ Según el director general de la aerolínea, el piloto tenía la opción de reabastecerse de combustible en Bogotá, a unque no lo hizo. La primera opción era repostar en Cobija, pero tampoco lo hicieron porque este aeropuerto no opera en la noche , y el vuelo estaba demorado por el trasbordo.​ La distancia entre los aeropuertos de Santa Cruz de la Sierra y Medellín es de 2972 km, lo que excedía el alcance estándar del Avro RJ85 que operaba el vuelo, de 2962 km, alcance que desciende a 2130km (1150nm) al operar al máximo de carga.​ Poco más de 5.000 dólares –entre el valor del combustible y los derechos de aeropuerto– habría costado la parada técnica necesaria para evitar el accidente. В общем, литературно переводить сейчас времени нет - но суть в том, что экипаж был в курсе о том, что топлива может не хватить, и у них было несколько вариантов промежуточной посадки по пути. Однако такая техническая остановка обошлось бы авиакомпании в 5000 долларов и так и не была сделана...
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