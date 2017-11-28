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  • Дмитрий Комбаров: «После контакта с Ригони в спине что-то хрустнуло. Очень переживал за позвоночник, меня как будто парализовало»

Дмитрий Комбаров: «После контакта с Ригони в спине что-то хрустнуло. Очень переживал за позвоночник, меня как будто парализовало»

28 ноября 2017, 21:53
18

Защитник московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о столкновении с полузащитником санкт-петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони, случившемся в концовке матча 18 тура РФПЛ.

– Шла подача с фланга, пошел бороться, чтобы попытаться выбить мяч. Начал выпрыгивать, чувствую, что сзади прилетает просто огромная масса… Повтор мельком видел – так понимаю, Ригони с разбегу влетел в меня коленом. Что-то хрустнуло в спине.

Испугался, подумал: ладно, если только ушиб – уже хорошо. Перелом ребра – терпимо. А вот за позвоночник очень переживал, все мысли были только об этом. Сразу начал шевелить ногами – не отнялись, ничего, все нормально. Ну и дыхание сбилось, не мог дышать. Там ребята когда подбежали, они тоже за это испугались.

– По ТВ-картинке заметно, что спартаковцы опасались, как бы у вас язык не запал.

– Да-да, не мог ни дышать, ни говорить. В нокауте не был и слышал, как стали кричать: «Язык, язык!». Находился в полном сознании, просто сделать ничего не мог – как будто парализовало! Ребята пытаются язык достать, на бок перевернуть, а мне больно.

Потом чуть задышал, попросил ничего не делать. «У меня все нормально, только не трогайте сейчас, – говорю. – Чувствую, что-то может не в ту сторону куда-нибудь сместиться. Дайте чуть отлежаться».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Комбаров Дмитрий Ригони Эмилиано
Комментарии (18)
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acer2003
1511895638
В любом случае,выздоровления Комбаров. Столкновение игровое..
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zenitovec2007
1511896386
Здоровья и скорейшего выздоровления!
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filosof sparty
1511896910
Да уж... выздоравливай!
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zenitovec2007
1511897387
Вообще игра удалась( кроме поступка Паредеса) и того что спартак явно тянул время в последние 10 мин( за исключением эпизод с Комбаровым)
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FCSM#REDWHITE#
1511900709
мужик Дима
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Юрий Б.
1511902865
Выздоравливай ты нужен команде!
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Алекc
1511902996
боец ты наш Димка, прости нас что бывает мы тебя ругали! выздоравливай и снова в строй! матч ты провел просто классный!
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Кинстифа
1511928417
Здоровья
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piligrim1986
1511934860
Мужик! Поправляйся скорее.
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OfaZavr
1511943082
Да сначала показалось что-то серьезное, хорошо что все обошлось. Выздоравливай Дмитрий!
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