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    «Спартак» обыграл «Зенит» в день рождения Манчини. «Локо» уходит в отрыв

    27 ноября 2017
    Сумасшедшее зрелище на «Открытие-Арене». Впрочем, как всегда между этими командами.

    Огненный первый тайм на «Открытие-Арене»: «Спартак» забил «Зениту» два красивых гола, а потом подарил один в свои ворота. Питерцы до этого из последних шести гостевых матчей не пропускали в пяти, но грозную атаку красно-белых не сдержали, но зато сумели сократить разрыв в счете с совсем уж неприятных 0:2.

    Интересно, что пять прошлых матчей между «Спартаком» и «Зенитом» были верховыми (три и более голов), а в этом матче такая ставка, если кто-то ее делал, прошла уже в первые 35 минут.

    После перерыва «Зенит» пытался забить и был близок к этому в нескольких эпизодах, однако даже после выхода на поле Артема Дзюбы сравнять счет не сумел, притом что три предыдущих выездных матча свел вничью. «Спартак» же надеялся на контратаки, а после удаления Фернандо в конце игры – на удержание победного результата, и на восьмой добавленной минуте даже забил третий гол, убежав в быструю атаку: отличился изрядно критикуемый болельщиками Пашалич.

    3:1 – «Спартак» сокращает отставание от «Зенита» до двух очков и возвращается на четвертое место. Питерцы же отстают от лидирующего «Локомотива» уже на шесть баллов. Ну а гости в сражениях «Спартака» и «Зенита» не выигрывают уже целых пять лет – с ноября 2012 года, когда одних возглавлял Валерий Карпин, других Лучано Спаллетти, а Дзюба еще играл за красно-белых.

    Фото: Наталия Кондратенко

    Рейтинг: 3.8 Голосов: 4
    Комментарии22
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      Рейтинг: +843

      Князев 4 декабря 2017, 15:10

      Теперь обыгрывайте НАГЛОСАКСОВ!

      0
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      Рейтинг: +6363

      Добрый Бобер 1 декабря 2017, 12:58

      Глядя на последнее фото руководство "Амкара" в полной мере ощущает понимание слова "продешевили".

      0
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      Рейтинг: +46

      Mihal822 29 ноября 2017, 11:10

      Сколько опять лести в свою сторону, аж блевать охото......... Что ж вы свои "пятаки" повесели когда 5:1 пролетели!??

      0
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      Рейтинг: +5876

      maygli > Mihal822 29 ноября 2017, 15:08

      Ну ты и сказану-ул... - как в воду пёрнул.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 28 ноября 2017, 20:16

      спартачи молодцы ! зенит уже давно надо распустить ! Бестолковый проект который жрет наши деньги !!

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 28 ноября 2017, 08:16

      Спартак с победой, молодцы.

      4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 28 ноября 2017, 03:19

      "..даже после выхода на поле Артема Дзюбы сравнять счет не сумел.." - смешно звучит))) , типа джокер))))
      Банер про "стоять до конца..." больше для сборной подходит... Спартачи бегали, а не стояли...))))
      Игра огонь!!

      7
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Superviser77 28 ноября 2017, 20:17

      легендарный джокер)))) а вернее полупокер

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      Рейтинг: +34

      Silicium 28 ноября 2017, 03:02

      Как то так получилось, что в Зените не осталось ярких индивидуальностей. Класс игроков безусловно высокий, добротный, но усредненный, в отличие от Спартака, где время от времени феерить способны многие.

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      Рейтинг: +668

      vlad1969 28 ноября 2017, 01:04

      ОХ.......Я ИГРА!!!!!!!!! СПАРТАК рулит!!!!

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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 ноября 2017, 00:14

      Игра была зрелищной, интерсной. Так бы всегда!

      4
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      Рейтинг: +41

      artem303 28 ноября 2017, 00:11

      Спартак чемпион

      3
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