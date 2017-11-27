«Спартак» обыграл «Зенит» в день рождения Манчини. «Локо» уходит в отрыв

Сумасшедшее зрелище на «Открытие-Арене». Впрочем, как всегда между этими командами.

Огненный первый тайм на «Открытие-Арене»: «Спартак» забил «Зениту» два красивых гола, а потом подарил один в свои ворота. Питерцы до этого из последних шести гостевых матчей не пропускали в пяти, но грозную атаку красно-белых не сдержали, но зато сумели сократить разрыв в счете с совсем уж неприятных 0:2.

Интересно, что пять прошлых матчей между «Спартаком» и «Зенитом» были верховыми (три и более голов), а в этом матче такая ставка, если кто-то ее делал, прошла уже в первые 35 минут.

После перерыва «Зенит» пытался забить и был близок к этому в нескольких эпизодах, однако даже после выхода на поле Артема Дзюбы сравнять счет не сумел, притом что три предыдущих выездных матча свел вничью. «Спартак» же надеялся на контратаки, а после удаления Фернандо в конце игры – на удержание победного результата, и на восьмой добавленной минуте даже забил третий гол, убежав в быструю атаку: отличился изрядно критикуемый болельщиками Пашалич.

3:1 – «Спартак» сокращает отставание от «Зенита» до двух очков и возвращается на четвертое место. Питерцы же отстают от лидирующего «Локомотива» уже на шесть баллов. Ну а гости в сражениях «Спартака» и «Зенита» не выигрывают уже целых пять лет – с ноября 2012 года, когда одних возглавлял Валерий Карпин, других Лучано Спаллетти, а Дзюба еще играл за красно-белых.

Фото: Наталия Кондратенко