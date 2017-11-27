Мяч Гризманна «Роме» – лучший гол недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн стал автором самого красивого гола недели в Лиге чемпионов. Француз поразил ворота «Ромы» (2:0) в пятом туре ударом боковыми «ножницами» в ближний угол. За 26-летнего футболиста отдали свои голоса 33% человек.

На втором месте расположился полузащитник «Реала» Лука Модрич (21%), на третьем – форвард «Наполи» Лоренцо Инсинье (17%).

Также в пятерку лучших вошли голы защитника «ПСЖ» Дани Алвеса (16%) и хавбека «Тоттенхэма» Хонг-Мин Сона (13%).

Видео всех голов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.