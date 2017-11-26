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Шалимов: «Краснодар» взял три очка на тяжелейшем выезде»

26 ноября 2017, 13:48
7

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Уралом» в матче 18-го тура чемпионата России.

«По горячим следам о содержании игры говорить не надо. Могли сыграть лучше и увереннее выиграть эту игру. Сейчас мы довольны победой. Довольны, что взяли на тяжелейшем выезде важнейшие для нас три очка.

Мы были на третьем месте два тура назад, потом опустились на пятое, сейчас поднялись. Такие качели. Мы знаем, что мы наверху, в первой пятерке. У нас задача минимум попасть в пятерку, мы там находимся. Впереди много игр. Сейчас надо восстановиться и уже думать о следующей игре.

Одна замена? Никто не выпадал. Когда чуть-чуть стал выпадать Жоаозиньо, мы его поменяли», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Урал» впервые в текущем сезоне проиграл дома.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Краснодар Шалимов Игорь
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1511693531
С победой, Игорь! Ты хороший, растущий тренер!
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Сильвербой
1511694003
Не могу понять, почему Галицкий до сих пор не уволил Шалимова!?
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insider_retro
1511694632
Команда балансирует и для достижения поставленных целей тренеру надо подправить игру!! Краснодар с победой нужной и важной!!
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Бугимен
1511696024
БЫКОВ С ПОБЕДОЙ, МОЛОДЦЫ!
Ответить
Gullit 76
1511696310
Почему в конце не выпустить Лаборде?Зачем на морозе гробить Смолова?Что ты без него вообще делать будешь?
Ответить
paracetamol
1511697666
Уралка известная давалка.
Ответить
sochi-2013
1511716581
С тобой, каждая игра, для Краснодара- тяжелейшая!
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