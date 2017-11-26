Шалимов: «Краснодар» взял три очка на тяжелейшем выезде»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал победу над «Уралом» в матче 18-го тура чемпионата России.

«По горячим следам о содержании игры говорить не надо. Могли сыграть лучше и увереннее выиграть эту игру. Сейчас мы довольны победой. Довольны, что взяли на тяжелейшем выезде важнейшие для нас три очка.



Мы были на третьем месте два тура назад, потом опустились на пятое, сейчас поднялись. Такие качели. Мы знаем, что мы наверху, в первой пятерке. У нас задача минимум попасть в пятерку, мы там находимся. Впереди много игр. Сейчас надо восстановиться и уже думать о следующей игре.

Одна замена? Никто не выпадал. Когда чуть-чуть стал выпадать Жоаозиньо, мы его поменяли», — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».

«Урал» впервые в текущем сезоне проиграл дома.