Хайнкес: «У Хамеса, скорее всего, сотрясение мозга. Он не знал счета в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал состояние полузащитника Хамеса Родригеса после матча 13-го тура чемпионата Германии против гладбахской «Боруссии» (1:2).

«У него, скорее всего, сотрясение мозга. Он не знал счета в матче с «Боруссией», – сказал 72-летний специалист.

Мюнхенский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице. «РБ Лейпциг», обыгравший «Вердер» со счетом 2:0, сократил отставание до трех очков.

26-летний Хамес провел 13-й матч в текущем сезоне. На его счету два гола и три результативные передачи. «Бавария» арендовала игрока сборной Колумбии у «Реала» до конца сезона.